Ivana Knoll se supera y arrasa en Qatar con su último outfit… ¡con descuido incluido!

Ivana Knoll sigue siendo la gran sensación en Qatar. La espectacular modelo croata se recorre los estadios del Mundial para animar a su selección, y este viernes disfrutó con el pase a semifinales de Croacia, que superó a Brasil en la tanda de penaltis. Allí, en las gradas del Education City Stadium, estuvo la influencer de nuevo, esta superándose con un outfit que dejaba muy poco a la imaginación.

La modelo lució un espectacular y ajustado pantalón rojo y un sujetador a juego, del mismo estilo brilloso, prenda que le pudo jugar una mala pasada por algún descuido. Los aficionados presentes en el estadio alucinaron con la influencer, que no paró de hacerse fotos, concedió entrevistas, etc. Celebró como nadie los goles croatas, y después del partido dejó un sensual baile en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivana Knöll (@knolldoll)



Una Ivana Knoll que cree que los qataríes no se ofenden por su ropa llamativa a pesar de que el gobierno emitió una advertencia para que la gente evite mostrar ropa excesivamente reveladora en público durante el Mundial. «Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Pero no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar fuera tan visto. Todo el país está hablando de eso. Todo el mundo me conoce aquí y vi que me aceptaron», dijo.

«Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien que usa un bikini. Y si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme», añadió la modelo. Y es que en Qatar habían pedido que las visitantes cubieran sus hombros y rodillas: «Se espera que los visitantes muestren respeto por la cultura local evitando ropa excesivamente reveladora en público».