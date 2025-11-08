Las 5 razas de perros más tranquilos según los veterinarios: no hacen ruido
Adoptar un perro no es una decisión que deba tomarse a la ligera, ya que conlleva una gran responsabilidad. Los expertos recomiendan considerar varios factores, y uno de los más importantes es el carácter del animal. Aunque cada perro tiene su propia personalidad, los veterinarios coinciden en que algunas razas presentan un temperamento naturalmente más tranquilo y silencioso. Sin embargo, la tranquilidad de un perro no depende únicamente de su raza; también hay otros factores que influyen en su comportamiento. El entrenamiento es uno de los más relevantes, junto con la socialización. Un perro puede aprender a controlar impulsos, responder a las órdenes y adaptarse a la rutina familiar mediante técnicas de refuerzo positivo, ejercicio regular y estimulación mental.
Asimismo, la edad influye notablemente en el nivel de actividad y, por ende, en la tranquilidad del perro. Los cachorros suelen ser energéticos, curiosos y juguetones, con períodos cortos de descanso. A medida que el perro madura, su nivel de actividad tiende a estabilizarse, y los adultos suelen mostrar un comportamiento más equilibrado A esto hay que sumar el ejercicio; un animal con mucha energía acumulada tiende a ser inquieto, ladrar en exceso y, en ocasiones, mostrar comportamientos destructivos. Por el contrario, un perro que recibe suficiente actividad física y mental a diario suele estar más relajado, concentrado y dispuesto a descansar.
¿Cuáles son las razas de perros más tranquilos?
El Basset Hound es un perro de tamaño mediano, con orejas largas y un aspecto muy fácil de conocer. Esta raza es conocida por su carácter relajado y paciente, que disfruta de paseos tranquilo y momentos de descanso. No suelen ser hiperactivos y rara vez muestran comportamientos destructivos. Asimismo, aunque pueden emitir sonidos ocasionales, especialmente cuando detectan olores, no son perros ruidosos en comparación con otras razas.
Por su parte, el Bulldog Inglés es famoso por su cuerpo robusto y compacto. Esta raza es una de las más apreciadas por quienes buscan un perro calmado, que disfruta del descanso y de la compañía de sus dueños. Son sociables, cariñosos y muestran un comportamiento estable, lo que los convierte en los mejores compañeros para niños y personas mayores. No suelen ladrar mucho, aunque pueden emitir algunos sonidos suaves o ronquidos
Una de las razas de perros más tranquilos es el Cavalier King Charles, conocido por su carácter dulce y afectuoso. Son extremadamente cariñosos y amigables, disfrutan del contacto humano (especialmente con niños) y se adaptan bien a distintos entornos. Necesitan paseos diarios y sesiones de juego, pero su tamaño y carácter hacen que no sean difíciles de manejar. El Cavalier King Charles Spaniel destaca en terapias asistidas y como perro de compañía.
Por otro lado, el Gran Danés es un perro gigante, conocido por su impresionante tamaño. A pesar de su apariencia imponente, esta raza se caracteriza por ser sorprendentemente tranquila y afectuosa. Necesitan espacio suficiente para moverse, pero más allá de los paseos suelen pasar mucho tiempo descansando. Se adaptan bien a familias con niños y otros animales, aunque requieren entrenamiento desde cachorros debido a su tamaño.
Finalmente, el Shih Tzu es una raza pequeña y elegante, apreciada por su carácter tranquilo y amigable. Son perros afectuosos, cariñosos y que no necesitan hacer mucho ejercicio, aunque disfrutan de paseos cortos diarios y tiempo de juego. Su temperamento equilibrado los hace adecuados para hogares con niños o personas mayores. Su ladrido es moderado y suelen ser muy silenciosos, especialmente cuando reciben suficiente atención.