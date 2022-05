La presidenta de la Comunidad de Madrid y nueva líder de los populares madrileños, Isabel Díaz Ayuso, se ha acordado este sábado en su discurso de clausura del congreso del PP de Madrid de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Ayuso ha criticado que la podemita vaya dando «lecciones de feminismo» cuando «su mayor éxito político es ser pareja de», en referencia al ex líder de la formación morada y antiguo vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Ayuso ha sido elegida presidenta del PP de Madrid con un 99,12 por ciento de los votos de los compromisarios. En un emotivo discurso, interrumpido por la ovación del plenario, ha asegurado: «Querer a Madrid es mi pasión eterna, no quiero servir a otra bandera, no quiero emprender otro camino y no sé vivir de otra manera».