La presidenta de la Comunidad de Madrid y nueva líder del PP de la región, Isabel Díaz Ayuso, se ha erigido este sábado como la «alternativa al socialismo» porque este «no funciona» como tampoco lo hace «el sanchismo».

Ayuso ha dedicado buena parte de su discurso en la clausura del Congreso del PP de Madrid -en el que ha sido proclamada presidenta del PP madrileño con el apoyo del 99,12% de los votos de los compromisarios- a explicar el fracaso del socialismo «desde el momento en el que un alumno brillante que se esfuerza no levanta la mano en clase por miedo destacar» o «cuando un ciudadano decide no volver a arriesgar, a comprar, a contratar, a hipotecarse o abrir una empresa porque todo son impuestos, burocracia y otros problemas».

«En el momento en el que una familia vulnerable pierde la oportunidad de ver cómo a su hijo le ayudan a prosperar y a adquirir conocimientos porque le regalan el aprobado», ha agregado.

Porque, a su juicio, «todos somos igualmente diferentes». Porque, ha apostillado, «afortunadamente no hay dos personas iguales. Ni en la misma familia. Porque el socialismo subvenciona la pobreza, no acaba con ella. Y no gestiona servicios públicos, gestiona sentimientos y hace a la gente manipulable».

Ayuso ha urdido un discurso muy combativo en el que ha cargado con dureza contra las políticas de la izquierda asegurando que «el PSOE no tiene claro lo que es España». Una palabra que, ha esgrimido, «no les provoca ningún entusiasmo».

«No sabemos en qué momento una parte de izquierda comenzó a odiar a los españoles», ha señalado, antes de calificar a Podemos como «la vergüenza de Europa» y de criticar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por «dar lecciones de feminismo» cuando «su mayor éxito político es ser pareja de».

«No hay propuesta de la izquierda que no atente contra la libertad», ha asegurado en una alocución en la que ha repetido en reiteradas ocasiones que el «socialismo no funciona».

Ayuso se ha propuesto demostrar en esta nueva etapa del PP de Madrid, en la que Alfonso Serrano va a ser el nuevo secretario general, que el «4M no es flor de un día» y que volverá a confirmar en las próximas elecciones que es capaz de volver a unir a «izquierda y derecha» en torno a su proyecto de «prosperidad» para Madrid.