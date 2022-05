El nuevo secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha concedido a OKDIARIO su primera entrevista con su nuevo cargo, en la que ha avanzado que el partido arranca una nueva etapa en la que la izquierda no va a callarles.

Serrano abandonará la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para centrarse en poner a punto el partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2023.

PREGUNTA.- ¿Va a ser Noelia Núñez su sucesora como portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid?

RESPUESTA.- La realidad es que tenemos 65 diputados extraordinarios y no hay nada definido sobre quién va a ocupar el puesto. Creo que cualquiera de mis compañeros lo puede hacer estupendamente bien. Lo importante es que el mensaje de la presidenta es claro. Tenemos un año por delante de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo. Cada uno tiene que estar a una tarea importante y yo creo que la tarea que tiene el Partido Popular de Madrid por delante es como para dedicarle el 100%.

P.- ¿Qué es lo que más va a diferenciar esta nueva etapa del PP de Madrid que va a encabezar usted con la anterior etapa?

R.- Empieza un tiempo nuevo de sentir el impulso y de generar ilusión. Al final la situación de la actual dirección es de stand by con las limitaciones propias de una dirección que ya estaba de salida. Esta es una nueva etapa de ilusión liderada por la presidente. Yo creo que cualquier persona querría tener una Ayuso en su partido, pero Ayuso sólo hay una y está en el Partido Popular de Madrid.

Por tanto, regalar esa ilusión con la que contagió a Madrid el pasado mes de mayo, trasladarla a todos los rincones del partido es importante. Y eso ya va a ser un un punto relevante. Luego, al final, que haya sintonía perfecta en el Partido Popular, la Dirección Regional, la Asamblea de Madrid.

P.- La coordinación parlamentaria va a ser una de las nuevas áreas del partido, ¿a qué más se le va a dar mayor importancia en esta nueva etapa?

R.- Hay dos temas a los que se les va a dar mucha importancia. Uno es el que tiene que ver con la participación política, cuidado de los afiliados, de las sedes, etc., es muy relevante. Y la segunda cuestión es la coordinación institucional entre los distintos grupos parlamentarios.

Es decir, tenemos diputados nacionales, tenemos senadores, tenemos el grupo municipal y el resto de grupos municipales. Hay una tarea política de coordinación permanente, pero también tiene que haber alguien que de alguna manera mantenga esa línea coherente que se ha vuelto muy importante en la Asamblea. También nuestros diputados y senadores tienen que mantener esa sinergia, esa coordinación. Va a ser un elemento importante.

P.- ¿La idea es que el PP de Madrid esté completamente alineado con el PP Nacional?

R.- En el Partido Popular de Madrid, que además es inquilino, como quien dice, en Génova, tenemos una buena relación con el presidente en esta nueva etapa. Y ahora no lo va a ser menos. Hay una sintonía absoluta entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo.

P.- ¿Cómo van a acercar el PP a los afiliados y ampliar las bases, una de las metas que se ha propuesto Ayuso?

R.- Lo primero que hay que hacer es escuchar. Es una etapa de mucha incertidumbre y lo que toca es escuchar mucho a los presidentes de distrito, a los presidentes locales, a los alcaldes, a los portavoces municipales. Yo he tratado de siempre cuando me toca dirigir grupos, en este caso el grupo parlamentario, escuchar mucho y aprender de mis compañeros. Y al final la Dirección General del Partido tiene la dirección política, pero no deja de ser un instrumento al servicio de otros compañeros.

P.- Ayuso ha comentado que además de la gestión quiere que el PP de Madrid tenga como bandera el dar la batalla de las ideas, ¿cómo van a hacerlo?

R.- Hay que reforzar los mensajes que vienen desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Para la izquierda, la única derecha buena es la derecha callada, la derecha silenciosa, la derecha silente. Y desde luego que aquí no vamos a ser eso. Aquí se va a seguir el ejemplo del Gobierno, y, evidentemente, no nos vamos a callar y vamos a defender los principios, los valores y las propuestas que haga la presidenta. Se va a hablar claro y a hablar sobre la base de los principios y los valores que yo creo que son compartidos por la mayoría.

P.- Vienen de una guerra interna muy cruenta, ¿Se han curado las heridas y empiezan de cero?

R.- Yo creo que sí. Ahora lo que toca es mirar más allá de lo que hemos vivido en nuestro partido. Por desgracia, ha sido muy duro y muy desagradable y ahora ya estamos en el momento en que todos los antiguos querían un partido nuevo, una dirección renovada. Toca estudiar el futuro y seguir construyendo. Yo consciente que ese es el camino que tenemos por delante.

P.- Principales objetivos, ¿mayoría absoluta de Ayuso y recuperar alcaldías del sur de Madrid?

R.- Nuestro objetivo en este congreso lleva por lema Ganas, no sólo por las ganas que teníamos de que se celebrara, sino también porque con el Partido Popular los madrileños ganan.

Nuestro objetivo va a ser aumentar la mayoría en la Comunidad de Madrid, aumentar las mayorías en aquellos lugares donde gobernamos y recuperar alcaldías.

Además, creo que la izquierda está de capa caída. En Madrid la izquierda no quiere aprender. No quieren a los madrileños, no les gusta como somos. Es muy difícil tratar de representar a los madrileños porque no te gustan los madrileños. No te gusta la libertad. Y frente a eso estamos con el modelo del Partido Popular. Yo creo que es el modelo que va a triunfar en las próximas elecciones municipales.

P.- ¿Por qué cree que Mónica García está ganando tanta notoriedad últimamente?

R.- Hombre, yo creo que sobre todo tiene notoriedad ante los medios de la izquierda. Aquí hay una especie de concurso que es quién dice la mayor barbaridad contra Ayuso, y eso tiene un titular y un tuit. El concepto de esta señora es atacar a la presidenta. Pero bueno, si el enemigo se equivoca tampoco hay que distraerle.

P.- ¿Está Podemos condenado a desaparecer en la Comunidad de Madrid?

R.-Yo creo que Podemos lo tiene bastante complicado. Hombre, a lo mejor de cara a las próximas elecciones se tiene que presentar Irene Montero para confrontar con Ayuso. Ahí lo dejo ahí como idea.

P.- ¿Va a conseguir Juan Lobato frenar el sorpasso que según las encuesta va a darle Más Madrid en las próximas elecciones?

R.- Lobato lo que tiene que intentar es llegar vivo al año que viene. Yo creo que lo tiene muy complicado. Estamos viendo los numerosos casos de corrupción que hay en los municipios donde gobierna la izquierda y calla porque necesita el apoyo de sus dirigentes locales para conseguir ser candidato en el año 2023.

Ya veremos que es lo que ocurre. El problema es que la izquierda no tiene un proyecto, tampoco tiene un referente. Y es triste. Lo que tenemos aquí es una competencia en la izquierda, a ver quién mengua menos.

P.- ¿Cómo están las relaciones con Vox en la Asamblea de Madrid?

R.- Somos partidos que nos diferenciamos en algunos aspectos, pero en términos generales compartimos los mismos principios y valores. Esta semana pasada trajeron una iniciativa para bajar el impuesto de sucesiones. Pero claro, lo que no vale es que la presidenta haga un anuncio y como el Gobierno tarda más en hacer el proyecto, la ley tratar de ponerse una medalla. Hay que ser serio, sobre todo cuando compartimos que hay que bajar impuestos.

Vox tiene que seguir colaborando como lo está haciendo porque lo importante es mantener el proyecto de libertad y nadie entendería que se descolgara.

P.-¿Cuál cree que son las claves del éxito de Ayuso, se va a mirar el PP de Madrid en ese espejo para tratar de replicar su éxito en todos los niveles?

R.- Tengo muchos compañeros que son portavoces municipales que me dicen que no saben si serán candidatos, pero que si lo son van a reservar vallas para poner fotos con Ayuso. Creo que eso refleja muy bien cuál es el espíritu de la gente.

La clave del éxito de Isabel ha sido que es una persona que se ha jugado su prestigio político y su propia salud para defender lo que consideraba mejor para los madrileños. Es una persona que en los momentos más complicados ha defendido los intereses de los madrileños por encima de cualquier cosa, muchas veces al margen de las ideologías. Además, hace falta ser auténtico y Ayuso lo es.