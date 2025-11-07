Se acerca el fin de semana y los madrileños se preparan para uno especial y largo, si tenemos en cuenta que el domingo 9 de noviembre se celebra la Almudena, patrona de Madrid, pero que el día festivo se ha movido al lunes 10 de noviembre. Si tienes niños, tal vez habéis preparado una escapada, pero en el caso de que no sea así, te queremos proponer los mejores planes para este fin de semana en Madrid y con niños.

Pero además de la Almudena, los parques ya lucen con los colores del otoño y apetece salir. IFEMA, los teatros del centro y los museos programan actividades para niños, pero si quieres vivir la fiesta de lleno, el casco histórico se prepara para honrar a la patrona con procesiones, música y el tradicional reparto de la Corona de la Almudena. La oferta es amplia y variada. Desde un paseo por el Retiro o una visita al Palacio Real, hasta espectáculos pensados para los más pequeños, como el musical El hilo invisible o el circo Circlassica. Noel. Aquí repasamos los mejores planes para disfrutar de este 8 y 9 de noviembre en familia sin olvidar además, que el lunes es festivo.

Qué hacer este fin de semana en Madrid con niños

Comenzamos con el sábado 8 de noviembre con planes que seguro tus hijos van a disfrutar:

Paseo por El Retiro

El otoño se deja notar en el parque más emblemático de Madrid, ideal para comenzar el sábado con una caminata entre hojas doradas. Las familias pueden alquilar una barca en el estanque, visitar el Palacio de Cristal o improvisar un picnic bajo los castaños. Es un plan clásico, gratuito y perfecto para niños de cualquier edad.

Visita al Palacio Real

A pocos minutos en metro o autobús, el Palacio Real de Madrid abre de 10:00 a 18:00 h. La visita permite recorrer salones históricos y descubrir cómo vivían los reyes hace siglos, algo que suele fascinar a los pequeños. Es recomendable ir pronto para evitar colas y aprovechar bien la mañana y sacar entradas desde la web del Palacio.

Musical El Hilo Invisible

En el Teatro Alcázar (calle Alcalá, 20), el sábado y domingo a las 13:00 h se representa El hilo invisible, un musical inspirado en el cuento de Míriam Tirado. La obra, que combina música, humor y ternura, reflexiona sobre los vínculos que unen a padres e hijos. Es un plan perfecto para ir con los peques y más teniendo en cuenta que Madrid es una de las ciudades con mejor oferta de musicales para todas las edades.

Circlassica: Noel

IFEMA Madrid vuelve a acoger este otoño el espectáculo Circlassica: Noel, una producción de Emilio Aragón que transporta al público al origen del personaje de Papá Noel. Con funciones el sábado a las 19:30 h y el domingo en doble pase (12:00 y 19:30 h), el show combina acrobacias, humor, música y un mensaje de ilusión. Ideal para niños a partir de 4 años.

Mi Primer Festival de Cine 2025

Desde el sábado 8 hasta el 23 de noviembre se celebra Mi Primer Festival de Cine, que reúne más de cien películas de todo el mundo, talleres, votaciones y actividades para niños de entre 2 y 12 años. Un evento que cada otoño convierte a Madrid en una gran sala de cine familiar.

Dónde comer con niños el sábado

Como vemos hay muchos planes qué hacer con niños el sábado, pero no olvidamos que seguro a mediodía querrán comer en algún sitio especial. Te sugerimos, Kilómetros de Pizza (Avenida de Brasil, 6) o Mad Café (Cava Alta, 13) que ofrecen menús informales y ambiente relajado, perfectos para familias.

Qué hacer con niños en el Día de la Almudena

Y para el domingo, podemos hacer otros planes, más centrados en la celebración de la Almudena. Por ejemplo:

Misa y procesión

El acto más bonito, e importante, de esta fiesta es la misa y luego procesión de la Virgen de la Almudena. Se celebra a partir de las 11:00 horas en la explanada de la Catedral de la Almudena, donde primero se realiza la misa y luego se hace la procesión hasta la plaza de la Villa.

Música y animación en la calle

De 11:00 a 14:00 h el Paseo del Prado acoge un encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailarines. En la Plaza Mayor, de 12:30 a 14:30 h, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos anima el ambiente con bailes goyescos y vestimenta típica.

La tradicional Corona de la Almudena

Y a las 12:30 h, también en la Plaza Mayor, se reparte gratuitamente la Corona de la Almudena, el dulce que simboliza esta festividad. La prepara la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) y se ofrecen más de mil porciones hasta agotar existencias.

Dónde comer con niños el domingo

Tras la procesión o el reparto de la Corona, podéis quedaros a comer en el centro. Los Galayos (Calle Botoneras, 5) y Casa Labra (Calle Tetuán, 12) son dos clásicos madrileños donde probar platos tradicionales sin alejarse del ambiente festivo.

Un lunes festivo para cerrar el puente

Y por último, no se nos olvida que el lunes 10 será festivo en Madrid, así que muchas familias podrán alargar los planes. Los parques, museos y centros culturales abrirán con normalidad, una buena oportunidad para disfrutar de un último paseo antes de volver a la rutina.