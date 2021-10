PSOE y Ciudadanos, los dos partidos que conforman el Gobierno de Alcobendas (Madrid), rechazaron este jueves la creación de una comisión de investigación solicitada por el PP sobre los bienes del vicealcalde y candidato a asumir el bastón de mando, Aitor Retozala, y los contratos municipales con entidades vinculadas, que reveló OKDIARIO. Hasta ocho sociedades y marcas comerciales interrelacionadas entre sí, dedicadas al mundo del running y el marketing.

El PP pidió la creación de esta comisión de investigación después de que este periódico publicara que el candidato de Ciudadanos, que desde el pasado junio le corresponde la Alcaldía tras dos años de gobierno socialista, no daba cuenta en el Portal de Transparencia del Consistorio de un entramado empresarial y marcas comerciales. Por ejemplo, no declaraba que era dueño de la entidad Laboratorio de Ideas para tu negocio SL. Sin embargo, a raíz de lo desvelado por OKDIARIO, Retolaza publicó todos sus bienes en la web municipal de Transparencia y prometió que mejoraría el protocolo de dación de cuentas en este sentido.

«No me van a encontrar en la confrontación, esto está hecho para que nos peguemos en estos casos, y esto no es bueno para la ciudad, no es bueno para la política, y menos en todo el tema personal», manifestó Retolaza este jueves en el Pleno de Alcobendas para justificar su voto en contra de crear esta comisión de investigación.

«La web está en proceso de cambio. Hemos aprobado un reglamento nuevo de Transparencia que estará en vigor este año y se pondrá absolutamente todo. Habrá sido un error. Y no pasa nada. Todos tenemos que hacer un ejercicio interno de ser trasparentes», añadió.

«Cambio de opinión»

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Ramón Cubial, acusó a Retolaza de haber «cambiado de opinión» sobre la puesta en marcha de esta comisión. «No entendemos el cambio de opinión del actual vicealcalde, quien tras amenazarnos con sentarnos a todos en la comisión, no consiguió que la retiráramos, y ahora al fracasar su órdago, trata de salir corriendo».

Cubial reprochó a Retolaza que en declaraciones a la prensa no pusiera reparo a convocar la comisión de investigación, por la que además pasarían «todos los concejales» de la Corporación para dar cuentas de sus bienes y actividades.

El vicealcalde de Alcobendas manifestó también a OKDIARIO que estaba dispuesto a ofrecer estas explicaciones y toda la documentación expuesta a este periódico en la comisión de investigación que el Partido Popular había exigido sobre este asunto en el Ayuntamiento de dicha localidad madrileña.

El voto de Arranz

Retolaza se convirtió en número dos del Consistorio el pasado junio en sustitución de Miguel Ángel Arranz, ex vicealcalde y ex edil de Regeneración Democrática que se dio de baja de Ciudadanos y pasó a ser no adscrito. Arranz se inclinó por la abstención en la creación de esta comisión de investigación: «Yo, en la posición de Retolaza, haría esa comisión y despejaría todas las dudas, pero si Retolaza no acepta la comisión para no hacer el juego político a la oposición, me abstendré», declaró. Y así lo hizo.

Además, Arranz avanzó que votará a favor de la investidura de Retolaza -sin fecha todavía- para «no permitir que la ultraizquierda comunista de Podemos influya con pactos o entrando en el gobierno en Alcobendas a cambio de su voto». «Para que el voto de Podemos no sea necesario, votaré al candidato que decida Ciudadanos en la sesión de investidura», apuntó.

De esta forma, si ninguno de los otros 3 concejales naranjas -además de Retolaza- se descuelga, al vicealcalde le bastará con estos 3 votos, el suyo, el de Arranz y los 9 del PSOE. No será necesario el apoyo del edil de Podemos. No obstante, el revelo de signo político en la Alcaldía se sigue alargando por los recelos del PSOE, cuyo regidor Rafael Sánchez Acera no suelta el bastón de mando.