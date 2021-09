La red oculta de empresas y marcas comerciales del actual vicealcalde de Ciudadanos (Cs) en Alcobendas, Aitor Retolaza, ha recibido contratos y subvenciones del Ayuntamiento de este municipio madrileño coincidiendo con la presencia de él en el Gobierno, según documentación oficial consultada por OKDIARIO.

Retolaza es el candidato de Cs a asumir el bastón de mando tras dos años de gobierno socialista. Sin embargo, este relevo, que debió producirse en junio, se está alargando por las reticencias del PSOE ante la posibilidad de que el edil naranja no logre los apoyos necesarios dentro de su grupo (quedan otros tres concejales). Entretanto, su ex compañero y vicealcalde hasta junio, Miguel Ángel Arranz, se ha dado de baja y ha pasado a ser no adscrito.

OKDIARIO reveló este martes en exclusiva que Retolaza tiene un entramado empresarial que no declara en el Portal de Transparencia del Consistorio. Ni en su declaración de bienes, ni en su declaración de actividades, da cuenta de su nexo con estas sociedades. Además, no ha solicitado la debida compatibilidad al Pleno del Ayuntamiento. Atendiendo a la información obrante en registros oficiales, OKDIARIO pudo identificar las siguientes firmas: Club Corredores; La Oveja Azul; CLC21: Las cabras azules: Laboratorio de Ideas para tu negocio SL; Cronometrajes y Eventos SL; Tcronometro y Very Important Runner. Todas ellas están interrelacionadas y se dedican al mundo del running y el marketing.

Pues bien, una de ellas, el Club Corredores recibió un contrato de 14.820 euros el pasado julio para la prestación del servicio ‘Escuela de Atletismo del Patronato de Deportes’. Retolaza fue presidente de dicho club entre 2012 y 2019, si bien mantiene nexo con esta entidad. El secretario y encargado de la dirección deportiva de la misma es Jorge Benito, según reza actualmente en el organigrama de su página web. Benito es socio del 50% de uno de los dos locales que el propio Retolaza declaraba hasta el día de ayer -los ha borrado tras la publicación de OKDIARIO- como bienes inmuebles de su propiedad afectos a «actividad empresarial». Eso sí, no decía a qué empresas estaban vinculados.

Extracto de la declaración de Retolaza hasta este martes con sus dos locales afectos a «actividad empresarial».

Hasta este martes, el vicealcalde de Alcobendas recogía en su declaración de bienes dos propiedades -un local en Alcobendas al 50% y otro en Algete al 25%- afectas a «actividad empresarial», lo que le terminó delatando. A partir de los datos existentes en el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad, puede decirse que las ocho firmas antes citadas tienen actividad en estos dos locales de los que Retolaza es propietario.

Asimismo, como responsable de Organización del Club Corredores figura Rubén Tenorio que es administrador de Laboratorio de Ideas para tu Negocio SL, firma de la que Retolaza es propietario al 100%. Tenorio ha ejercido además como interlocutor del club con el Ayuntamiento. Como tesorera de Corredores aparece Patricia Quiles, la mujer del vicealcalde.

De igual modo, el Club Corredores ha recibido en este mandato, con Retolaza en el Gobierno local, primero como concejal de Seguridad y desde junio como delegado de Urbanismo y Vivienda, tres subvenciones del Patronato Municipal de Deportes: 4.438,64 euros en 2019, 6.885,98 en 2020 y 8.418,78 en 2021, el doble que dos años antes.

En plena segunda ola

Con fecha de noviembre de 2020, en plena segunda ola del coronavirus, también consta un contrato de patrocinio para la carrera 10K de Alcobendas que recayó en el Club Corredores por importe de 12.000 euros (IVA incluido). En ese momento, Retolaza, vinculado a la entidad a través de sus socios, era el concejal de Seguridad y avaló las carreras -apenas se celebraban entonces en la Comunidad de Madrid por la pandemia- pese a las reticencias de la Policía Local, según ha podido saber OKDIARIO. Esta carrera, la 10K, si bien se venía celebrando en el municipio años antes, no había sido sufragada por el Ayuntamiento mediante patrocinio hasta entonces.

Decreto de cesión de espacio del Ayuntamiento en la que aparece el propio Retolaza como representante de la entidad destinataria.

A todo ello hay que sumar dos cesiones de instalaciones por parte del Gobierno de Retolaza, en febrero y septiembre de 2020, al Club Corredores. En ambos decretos tramitados para estas cesiones, el Ejecutivo de PSOE-Cs ni disimuló la conexión del club con el edil naranja, pues en el texto de los mismos, firmados digitalmente por los servicios municipales, aparece incluso el nombre de Retolaza como «director general/representante» de Corredores, destinatario de la cesión de espacios por parte del Ayuntamiento.