El vicealcalde y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcobendas, Aitor Retolaza, tiene un entramado empresarial que no declara en el Portal de Transparencia del Consistorio de este municipio madrileño. Y ello, pese a ser él quien debe asumir ahora el bastón de mando conforme al pacto suscrito con el PSOE al inicio de la legislatura, consistente en repartirse la alcaldía dos años para cada socio de gobierno.

En concreto, Retolaza, que sustituyó a su compañero Miguel Ángel Arranz como vicealcalde el pasado junio y que ahora gestiona la Concejalía de Urbanismo y Vivienda tras su paso por la de Seguridad, oculta al Ayuntamiento que mantiene estrecha vinculación con hasta ocho sociedades y marcas comerciales interrelacionadas entre sí y dedicadas al mundo del running y el marketing, según ha podido saber OKDIARIO.

Hasta la fecha el actual alcalde socialista de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha evitado convocar el pleno de investidura pasados ya los dos años, debido a los problemas internos en Cs y la falta de garantías sobre los votos necesarios para efectuarse dicho relevo entre los socios del Ejecutivo local. Se da la circunstancia de que el ex vicealcalde de Cs Miguel Ángel Arranz -a quien correspondía la alcaldía este verano- ha solicitado su pase al Grupo de No Adscritos en el Ayuntamiento y trabaja ahora como asesor en el Ayuntamiento de Leganés.

Su sustituto, Retolaza, ocupa en este momento la vicealcaldía -y se dispone a ser el nuevo alcalde- trabajando en régimen de «dedicación exclusiva», según sostiene. Sin embargo, este concejal de Cs mantiene conexiones con tales empresas y marcas comerciales sin haber solicitado la debida compatibilidad al Pleno de Alcobendas, tal y como ha podido contrastar OKDIARIO. Ni en su declaración de bienes, ni en su declaración de actividades, Retolaza da cuenta de su nexo con estas sociedades. Atendiendo a la información obrante en registros oficiales, OKDIARIO ha podido identificar las siguientes firmas: Club Corredores; La Oveja Azul; CLC21: Las cabras azules: Laboratorio de Ideas para tu negocio SL; Cronometrajes y Eventos SL; Tcronometro y Very Important Runner.

Aitor Retolaza tiene el cien por cien de Laboratorio de Ideas para tu negocio SL pero no lo declara en la web del Ayuntamiento.

Solamente en el currículum que publica en la web del Ayuntamiento, Retolaza dice haber tenido relación en el pasado con tres de ellas (director de Marketing en Tcronometro entre 2016 y 2019; director de Laboratorio de Ideas entre 2013 y 2017; y presidente del Club Corredores desde 2012 -y hasta 2019, aunque esta última fecha no la incluye-). Es decir, todo ello antes de convertirse en concejal de gobierno en Alcobendas por Ciudadanos.

«Actividad empresarial»

Sin embargo, su propia declaración de bienes, donde recoge dos propiedades -un local en Alcobendas al 50% y otro en Algete al 25%- afectas a «actividad empresarial», según reza, le termina delatando. De ahí que no mencione con qué empresas y marcas comerciales están relacionadas tales propiedades. Pues bien, a partir de los datos existentes en el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad, puede decirse que las ocho firmas antes citadas tienen actividad en estos dos locales de los que Retolaza es propietario.

Extracto de la declaración de bienes de Retolaza en la web del Ayuntamiento con sus dos locales afectos a «actividad empresarial» y donde omite las sociedades.

Aunque él no aparece en los órganos directivos de estas empresas (figura como ex administrador), sí que continúa ligado a las mismas como accionista y ello no lo declara en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alcobendas. Por ejemplo, Retolaza aparece como único accionista de Laboratorio de Ideas para tu negocio SL, que tiene el 50% del local de Alcobendas. El otro 50% de la propiedad de dicho inmueble pertenece a Jorge Benítez Hernández, que es socio y secretario del Club Corredores, entidad de que Retolaza ha sido presidente entre 2012 y 2019. La mujer del vicealcalde, Patricia Quiles, es tesorera en la junta directiva.

Además de Laboratorio de Ideas para tu negocio SL y el Club Corredores operan en este local de Alcobendas las firmas La Oveja Azul, CLC21, Las cabras azueles, Tcronometro y Cronometrajes y EventoL SÑ.

Asimismo, esta última sociedad tiene la propiedad al 100 por 100 del otro local, el ubicado en Algete, otro municipio de la Comunidad de Madrid. De este modo, y según su propia declaración de bienes, al ser propietario de un 25% de este inmueble de Cronometrajes y Eventos SL, Retolaza está vinculado por tanto a dicha empresa. Sin embargo, no da el nombre de la misma en su declaración de bienes, pese a tener participaciones.

En este local desarrollan actividad Tcronometro y Very Important Runner, ambas firmas dedicadas a la organización y el cronometraje de carreras. De hecho, Tcronometro se constituyó el mismo día que Cronometrajes y Eventos SL, cuyo administrador único desde 2019 es José Carlos Barroso. Antes lo era mancomunado con el propio Retolaza, socio fundador.

Un «error» informático

OKDIARIO se puso en contacto con el vicealcalde para recoger su versión sobre esta omisión y Retolaza reconoció tales propiedades y participaciones, pero esgrimió que debió haber un «error» de los servicios informáticos del Ayuntamiento al pasar sus datos a la web del Consistorio. El dirigente naranja dijo que lo «subsanará» de inmediato.

Además, añadió que sí informó al Pleno de tener participaciones en las sociedades Laboratorio de Ideas para tu negocio SL (el 100%) y Cronometrajes y Eventos SL (el 25%), pero no pudo aportar a este medio ningún escrito al respecto con membrete o sello oficial, más allá de un «documento/plantilla» de Excel, que según sostiene, es el enviado por la Secretaría del Pleno para ser rellenado por todos los concejales y que él tramitó. Aquí reconoce ser propietario de los dos locales (de uno al 25% y de otro al 50%) y su vinculación con dichas sociedades, pero esto no aparece en ningún sitio del Portal de Transparencia, al que acceden los ciudadanos.

Y otro hecho relevante, ni siquiera en el ‘excel’ remitido por Retolaza a OKDIARIO declara dato alguno en la casilla de «Actividad» dentro del apartado «Otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles de generar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias del Ayuntamiento».