El grupo del PP en el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) ha exigido este jueves una comisión de investigación que aclare la actividad de empresas vinculadas al vicealcalde, Aitor Retolaza, de Ciudadanos y su relación con el Ayuntamiento. Esta iniciativa llega después de que OKDIARIO revelara que el candidato de Cs a asumir el bastón de mando tras dos años de gobierno socialista no da cuenta en el Portal de Transparencia del Consistorio de un entramado empresarial y marcas comerciales. Por ejemplo, no declara que es actualmente dueño de la entidad Laboratorio de Ideas para su negocio SL.

A través de un comunicado, los populares en el Consistorio de Alcobendas exigen la constitución de esta comisión de investigación como «un ejercicio de transparencia institucional que sea capaz de dar respuesta a todas las dudas que suscita este asunto». Asimismo, demandan que «esta información se haga pública para zanjar todo tipo de sospechas que afectan tanto a la institución como a los miembros de su Corporación».

«El objetivo es la creación de una comisión de investigación municipal para aclarar la actividad de las empresas vinculadas a Aitor Retolaza y la relación de éstas con el Ayuntamiento de Alcobendas y sus patronatos», señala también el Grupo Popular.

OKDIARIO también ha destapado estos días que la red de sociedades relacionadas con Retolaza ha recibido contratos y subvenciones del Ayuntamiento de este municipio madrileño coincidiendo con la presencia de él en el Gobierno, según documentación oficial consultada por OKDIARIO.

Retolaza es el candidato de Ciudadanos para convertirse en alcalde tras dos años de gobierno socialista y conforme al pacto alcanzado a comienzos de legislatura. Sin embargo, este relevo, que debió producirse en junio, se está alargando por las reticencias del PSOE ante la posibilidad de que el edil naranja no logre los apoyos necesarios dentro de su grupo (quedan otros tres concejales). Entretanto, su ex compañero y vicealcalde hasta junio, Miguel Ángel Arranz, se ha dado de baja y ha pasado a ser no adscrito.

Entretanto, los populares añaden en su comunicado que «urge de una vez por todas un Gobierno municipal que desencalle los problemas de gestión en los que está sumido el Ayuntamiento de Alcobendas». «El municipio necesita más que nunca que el Ayuntamiento esté al lado de sus vecinos para apoyarles en la salida de la crisis sanitaria y económica», remachan.

Actual y vigente nexo

Ni en su declaración de bienes, ni en su declaración de actividades, Retolaza da cuenta de su actual y vigente nexo con estas sociedades. Además, no ha solicitado la debida compatibilidad al Pleno del Ayuntamiento. Atendiendo a la información obrante en registros oficiales, OKDIARIO pudo identificar las siguientes firmas: Club Corredores; La Oveja Azul; CLC21; Las cabras azules; Laboratorio de Ideas para tu negocio SL; Cronometrajes y Eventos SL; Tcronometro y Very Important Runner. Todas ellas están interrelacionadas y se dedican al mundo del running y el marketing.

Hasta el pasado martes, el vicealcalde de Alcobendas recogía en su declaración de bienes dos propiedades -un local en Alcobendas al 50% y otro en Algete al 25%- afectas a «actividad empresarial», lo que le terminó delatando. A partir de los datos existentes en el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad, puede decirse que las ocho firmas antes citadas tienen actividad en estos dos locales de los que Retolaza es propietario.

Actualización

A raíz de las informaciones de OKDIARIO, estos dos locales han desaparecido de la página de Retolaza en el Portal de Transparencia municipal. El propio vicealcalde ha asegurado a este medio que «no tiene nada que esconder» y afirma que está en contacto con los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcobendas para actualizar su declaración de bienes, la de actividades y su trayectoria profesional. Según señala, se están recopilando todos los datos de los 27 concejales en el proceso de renovación de la web. «Queremos ser transparentes ya no solo por ley, por cuestiones éticas y morales», subraya.