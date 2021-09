El vicealcalde de Ciudadanos en Alcobendas, Aitor Retolaza, que debe ahora asumir el bastón de mando conforme al acuerdo alcanzado con el PSOE al inicio de la legislatura, ha publicado todos sus bienes en la web de Transparencia del Ayuntamiento después de que OKDIARIO revelara que no aparecían como tales hasta ocho sociedades y marcas comerciales vinculadas a él e interrelacionadas entre sí, dedicadas al mundo del running y el marketing.

Asimismo, el edil naranja, según ha declarado a este periódico, ha planteado al Consistorio -que le toca presidir una vez le dé paso el alcalde socialista, Rafael Sánchez Acera-, la necesidad de mejorar el protocolo interno de dación de cuentas de los concejales sobre sus bienes y actividades ante los ciudadanos. Retolaza subraya que «no tiene nada que esconder» y que con el procedimiento actual hay fichas de otros ediles de la Corporación que, por ejemplo, no incluyen sus participaciones en sociedades no cotizadas.

Entretanto, destaca que él ya ha procedido -como puede comprobarse en este enlace- a actualizar su declaración en este sentido, después de lo publicado por OKDIARIO la pasada semana, en base a documentación oficial del Registro Mercantil y de la Propiedad.

Así, mientras la ficha de Retolaza en la web municipal de Transparencia sólo recogía antes la propiedad de dos inmuebles, uno en Alcobendas (al 50%) y otro en Algete (al 25%), ahora sí refleja las empresas afectas a tales locales, Cronometrajes y Eventos SL, de la que tiene un 25% en participaciones, y Laboratorio de Ideas para tu negocio SL, de la que es dueño al 100%. Además, el dirigente naranja ha incorporado a su ficha La Oveja Azul SL y Very Important Runner SL, donde posee 1.500 euros en cada una de ellas. A estas firmas conducen las marcas comerciales CLC21, Las cabras azules y Tcronometro, guardando relación con el Club Corredores.

Declaración de bienes de Retolaza ya actualizada con sus sociedades.

El edil de Ciudadanos esgrime que no ha tenido que solicitar la compatibilidad al Pleno del Ayuntamiento, puesto que no realiza ninguna actividad para tales sociedades ni es el administrador de las mismas, pues se apartó de la gestión de tales empresas cuando entró de concejal en las elecciones de 2019. Hasta junio fue delegado de Seguridad y ahora se encarga de Urbanismo y Vivienda

No fue trasladada a la web

En este contexto, Retolaza subraya que, según el protocolo establecido, él sí declaró sus bienes y actividades desde el primer momento ante la Secretaría del Pleno, si bien precisa que esta información no fue trasladada a la página web de Transparencia, algo que él ha hecho ahora -previa instancia a los servicios informáticos municipales- y que quiere corregir dentro del funcionamiento interno del Ayuntamiento para que no vuelvan a darse situaciones de este tipo.

En lo referente al Club Corredores, entidad que Retolaza presidió entre 2012 y 2019 y que el pasado julio recibió un contrato de 14.820 euros para la prestación del servicio ‘Escuela de Atletismo del Patronato de Deportes’, el edil también asegura que no tuvo nada que ver en tal procedimiento. En este caso, como publicó OKDIARIO, se trató de una adjudicación directa, sin concurso público, a diferencia de lo ocurrido en 2018 bajo mandato del PP, cuando la entidad se hizo con el lote de la Escuela de Atletismo dentro un contrato que abarcaba otras disciplinas.

Declaración de Retolaza sin las sociedades antes de las informaciones de OKDIARIO.

Sobre este punto relativo al Club Corredores, Retolaza señala que el Consistorio optó por «prorrogar» tales contratos menores con las entidades que venían gestionando cada una de las escuelas municipales de Deportes. Y ello, en base a dos principales razones, una, ante la pronta sustitución del actual modelo por otro donde no habrá patronatos y se abrirá más la contratación y, en segundo lugar, como recompensa a los inconvenientes de la pandemia que encontraron tales entidades.

No hacía de «tesorero»

En última instancia, respecto a la Fundación Meridional, que Retolaza tampoco recogió en su currículum municipal y que obtiene contratos de administraciones de todos los signos políticos, el vicealcalde explica que entre 2014 y 2019 colaboró con esta entidad y le «asesoré» de forma altruista, sin recibir ninguna remuneración y sin desempeñar las tareas propias de «tesorero» de la misma, pese a figurar como tal en la memoria de la fundación. Retolaza atribuye a ese carácter altruista de su colaboración el hecho de que no incluyera en su currículum municipal este asesoramiento, pues también lo ha prestado a más entidades, asegura.

En cuanto a la reunión mantenida con el concejal presidente del Distrito de Latina y de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Serrano, también de Ciudadanos, durante la tramitación de un contrato de actividades socioeducativas que recayó el año pasado en la Fundación Meridional, Retolaza recalca que allí no hablaron de la citada licitación sino de las «salidas de La Carrascosa, el asfaltado que conseguimos en zona común del Encinar (Hortaleza es limítrofe con Alcobendas) y un posible acuerdo de recogida de basura en zonas comunes, que por el Covid quedó parado». Además, el vicealcalde enfatiza que ya en ese momento la Fundación Meridional había recibido la mayor puntuación de los técnicos.

Por su parte, la Fundación Meridional ha señalado a este periódico que «en todas las ocasiones, la Fundación ha ganado esos concursos porque sus propuestas han obtenido la mejor puntuación y no, como parece insinuar en su artículo, por relaciones o amiguismos».

Sobre el hecho de que dicha reunión con Serrano no aparezca en la agenda oficial de Retolaza en la web de Transparencia de Alcobendas, el edil asegura que sí figuró hasta el pasado junio, cuando se hizo una renovación de esta página, todavía en proceso de actualización, remarca.

Comisión de investigación

El vicealcalde está dispuesto a ofrecer estas explicaciones y toda la documentación expuesta a OKDIARIO en la comisión de investigación que el Partido Popular ha exigido sobre este asunto en el Ayuntamiento de Alcobendas. Retolaza se convirtió en número dos del Consistorio el pasado junio en sustitución de Miguel Ángel Arranz, ex vicealcalde y ex edil de Regeneración Democrática que se dio de baja de Ciudadanos y pasó a ser no adscrito.