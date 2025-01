Los mejores restaurantes de Madrid para salir sin arruinarse: puedes cenar por menos de 15 euros

Salir a cenar en Madrid no tiene por qué ser un lujo reservado para ocasiones especiales. La capital está llena de rincones que ofrecen auténticas delicias gastronómicas a precios que no afectan tu bolsillo. Para los que buscan disfrutar de una buena comida sin gastar más de 15 euros, hay opciones increíbles que abarcan desde sabores tradicionales hasta propuestas internacionales únicas. Estos restaurantes de Madrid no sólo destacan por su precio, sino también por la calidad y la creatividad en sus platos.

A continuación, te presentamos algunos de los mejores restaurantes de Madrid donde podrás cenar bien y sin preocupaciones económicas. Además, todos tienen un encanto especial, ya sea por su ambiente, su propuesta gastronómica o su concepto único. Cada uno de ellos está pensado para satisfacer tu apetito y tu presupuesto. Así que toma nota, porque esta lista incluye verdaderos tesoros culinarios. Madrid es una ciudad donde la gastronomía es parte esencial de la vida cotidiana. Encontrar lugares accesibles para disfrutar de una cena deliciosa no solo es posible, sino que además es una forma de explorar la ciudad desde otra perspectiva. Desde hamburguesas al estilo americano hasta focaccias italianas y tacos mexicanos, estos locales prometen sorprenderte. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para empezar tu ruta gastronómica.

Pink´s

Las hamburgueserías han tomado Madrid, y Pink’s es una de las más destacadas. Con su concepto único de vender sólo 100 hamburguesas al mediodía y 100 por la noche, este lugar ha ganado una legión de seguidores. Situado en la animada calle de Hortaleza y también en Alonso Cano, sus famosas smash burgers son un ejemplo de sencillez y sabor en su máxima expresión. Pero cuidado, si llegas tarde, podrías quedarte sin probarlas, ya que cuando se agotan, cierran sus puertas hasta el siguiente turno.

Además de su sabor increíble, el encanto de Pink’s radica en la experiencia de ir temprano para asegurarte tu hamburguesa. La atmósfera del lugar y su compromiso con la calidad lo convierten en una parada obligatoria para los amantes de las hamburguesas.

View this post on Instagram A post shared by Pink’s 🍔‼️ (@pinksmadrid)

Katsu

Si buscas un toque internacional, Katsu es el lugar perfecto. Situado en la céntrica calle de la Luna, este restaurante trae lo mejor de la cocina japonesa a precios asequibles. Su plato estrella es el katsudon, un delicioso bol de arroz con tortilla y cerdo rebozado en panko, una especialidad que combina crujiente y jugosidad en cada bocado. Además, su famoso katsu sando, un sándwich japonés que está arrasando en redes sociales, es una auténtica joya culinaria. Katsu también ofrece opciones innovadoras como las smash gyozas, que son perfectas para compartir. Este local es ideal para quienes quieren probar algo diferente y sabroso sin gastar demasiado.

Focacciamo

En pleno corazón de Madrid, en calles como San Bernardo y Murillo, se encuentra Focacciamo, un restaurante que celebra la auténtica focaccia italiana. Este delicioso pan crujiente se convierte en el protagonista de su carta, con combinaciones tan variadas como burrata con pesto, mortadela con parmesano o prosciutto con tomate seco. Cada bocado es un viaje directo a Italia, pero con el presupuesto de una cena económica. La versatilidad de las focaccias hace que Focacciamo sea un lugar perfecto para una cena rápida y deliciosa. Su ambiente acogedor y su propuesta gastronómica hacen de este restaurante una opción imprescindible para los amantes de la cocina italiana.

View this post on Instagram A post shared by focacciamo (@focacciamo.es)

Pez Tortilla

No hay nada más español que una buena tortilla de patatas, y en Pez Tortilla han llevado esta receta tradicional a otro nivel. Con varias ubicaciones en Madrid, como las calles Pez, Cava Baja o Espoz y Mina, este local es conocido por sus tortillas poco cuajadas, una auténtica delicia para los amantes de esta textura. Aquí no sólo encontrarás la clásica tortilla, sino también versiones originales con morcilla, queso de cabra o parmesano.

El ambiente informal de Pez Tortilla y su enfoque en ingredientes de calidad lo convierten en un lugar ideal para disfrutar de una cena económica y con sabor casero. Además, también ofrecen croquetas y cervezas artesanales que complementan perfectamente su propuesta.

View this post on Instagram A post shared by Brooders Food (@broodersfood)

Takos al Pastor

Ubicado en la calle de la Salud, Takos al Pastor es un pequeño local que siempre está lleno, y con razón. Sus tacos, inspirados en la auténtica cocina mexicana, son irresistibles y tienen un precio que no encontrarás en ningún otro lugar: apenas un par de euros por taco. Desde la tradicional cochinita pibil hasta su especialidad al pastor, cada bocado está lleno de sabor.

Takos al Pastor es el lugar perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica sin gastar demasiado. Además, el ambiente siempre animado del local hace que sea una experiencia memorable.

View this post on Instagram A post shared by Two Friends Foods ッ (@twofriendsfoods)

Salir a cenar por menos de 15 euros en Madrid no sólo es posible, sino que además puede convertirse en una oportunidad para descubrir lugares únicos y llenos de sabor. Estos restaurantes son una prueba de que disfrutar de la buena comida no tiene por qué ser costoso. Así que ya lo sabes, la próxima vez que busques una cena económica, no dudes en visitar estos locales. ¡Tu bolsillo y tu paladar te lo agradecerán!.