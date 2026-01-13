Éste es el famoso actor de ‘Aída’ al que han pillado saqueando coches en el sur de Madrid

El actor Adrián Gordillo, conocido por su papel de El Mecos en la popular serie Aída, ha vuelto a situarse en el foco mediático tras difundirse unas imágenes en las que aparece presuntamente saqueando el interior de varios vehículos en el sur de la Comunidad de Madrid, junto a su hermano.

Los sucesos ocurrieron de madrugada, en torno a las 06:30 horas de la mañana, en un taller mecánico ubicado en el municipio madrileño de Humanes. En las imágenes se puede ver a Gordillo y a su hermano forzando y accediendo al interior de varios coches estacionados, algunos de ellos con las lunas rotas. Según las primeras estimaciones de las autoridades, hasta seis vehículos habrían resultado afectados, con unos daños y pérdidas valorados en alrededor de 4.000 euros.

Las grabaciones muestran a ambos actuando de forma coordinada, inspeccionando el interior de los coches y manipulando puertas y ventanas. Tras hacerse públicas las imágenes, el propietario del taller afectado interpuso una denuncia, aportando las grabaciones como prueba, lo que ha dado lugar a una investigación por parte de las autoridades. Por el momento, no se ha informado de detenciones, aunque el caso sigue abierto.

Tras la difusión de la noticia, adelantada por El tiempo justo de Telecinco, el propio Adrián Gordillo ha ofrecido su versión de los hechos. El actor admite haber estado presente, pero niega que se tratase de un robo planificado. Según su relato, el incidente estaría relacionado con un conflicto previo con el dueño del taller, al que acusa de deber dinero a su hermano por la compra de un vehículo. Gordillo sostiene que actuaron «movidos por el enfado» y que no se llevaron objetos de valor, argumentando que los coches estaban prácticamente «desguazados».

Gordillo alcanzó gran popularidad siendo muy joven gracias a su papel en Aída y llegó a ganar un Premio Goya en su etapa inicial como intérprete. Sin embargo, en los últimos años su presencia en televisión y cine ha sido irregular. De hecho, hace apenas unas semanas reapareció en medios para hablar de su delicada situación económica y personal, asegurando atravesar graves dificultades financieras y problemas para mantener una estabilidad laboral.