La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes una ovación después de haber tenido que interrumpir su discurso al sentirse indispuesta en un encuentro co-organizado por la British Chamber of Commerce in Spain y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid en Londres, donde se encuentra de viaje oficial.

Díaz Ayuso ha tomado la palabra ante más de un centenar de personas presentes en el evento pero a los pocos segundos se ha visto obligada a interrumpir su alocución, después de arrastrar durante todo su primer día de viaje fiebre y malestar. Tras unos minutos de pausa, en los que ha aprovechado para tomar el aire y recuperarse, la presidenta madrileña se ha disculpado ante los invitados y ha retomado su discurso, hecho por el que ha recibido un sonoro aplauso.

«Buenas noches a todos, lamento los inconvenientes anteriores, normalmente soy más simpática y más agradable de lo que habéis visto. Me tengo que encontrar no mal, ya no sé cómo, para irme sin dedicaros unas palabras, sería incapaz de no hacerlo. En primer lugar, porque me siento muy honrada de vuestra compañía, de que hayáis dedicado un tiempo maravilloso de vuestras vidas a estar un rato aquí. El hecho de que os hayáis desplazado y, sobre todo, que la Cámara Británica en España, que la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, que tantas compañías hayan invertido su esfuerzo y su trabajo para que este viaje sea posible… sólo por eso, no podía irme sin hablar», ha manifestado la presidenta antes de ser interrumpida por los aplausos.

Ayuso ha centrado su discurso en el ecosistema favorable que las políticas liberales de su Gobierno están creando para favorecer la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid. Entre esas políticas ha destacado la seguridad jurídica, así como la baja fiscalidad, así como la colaboración público-privada.

“La empresa que quiera instalarse en Madrid o el emprendedor que quiera poner en marcha su proyecto en nuestra región se van a encontrar con un Gobierno autonómico dispuesto a colaborar y no a interferir, y con una sociedad pujante, mestiza, valiente y abierta, que impresiona a todo al que nos visita o viene a instalarse aquí”, ha señalado.

Díaz Ayuso ha afirmado que es “consciente” de que el modelo político que defiende y aplica Madrid “es una alternativa valiente que no solo da prosperidad a los madrileños y a toda España”. “Somos una alternativa a las políticas que atentan contra la libertad de empresa. La fiabilidad de nuestro Gobierno es la esperanza frente a la arbitrariedad y los impuestos confiscatorios”, ha apuntado.

En su primera jornada de viaje oficial en Londres, la presidenta madrileña ha visitado Digital Catapult, de Innovate UK, la agencia nacional de innovación del Gobierno británico, donde se ha reunido con el director de Política, Investigación y Compromiso Estratégico, Phil Young. A continuación a participado en un almuerzo en el restaurante español Hispania con miembros del Partido Popular en el Reino Unido, así como empresarios españoles afincados en la capital británica y, después, ha visitado Colt Technology para conocer los planes de inversión de la compañía en la región en materia de infraestructura digital.