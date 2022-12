El famoso al que le cambió la vida gracias a la Lotería de Navidad

Ganar el Gordo de la Lotería de Navidad te cambia la vida, ya que indudablemente es una gran cantidad de dinero que aunque no sea suficiente para no trabajar nunca más, sí lo es para darte un cambio que en muchas ocasiones resulta necesario. Hoy te contamos la historia de un famoso al que le cambió la vida gracias a ganar la Lotería de Navidad… ¡sin ese dinero seguramente no lo conoceríamos!.

Todas las personas tienen sueños por cumplir, algunas los logran alcanzar tarde o temprano, otras nunca lo consiguen, pero lo cierto es que aunque para cumplir tus sueños te los tienes que trabajar, la suerte y el dinero pueden influir mucho en tu destino, tal y como vemos en esta historia con un famoso querido en todos los hogares de este país que si no le hubiera tocado el Gordo quizás lo conocerían únicamente en su casa.

Nacho Guerreros, el famoso al que ganar el Gordo el cambió la vida

Nacho Guerreros es uno de los actores más conocidos y queridos en nuestro país gracias a su personaje de Coque en la serie ‘La que se avecina’, una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión en España. También pasó por su predecesora, ‘Aquí no hay quien viva’, y curiosamente su destino estuvo muy ligado al hecho de que le tocó el Gordo de la Lotería de Navidad hace unos años, lo que le permitió llegar a su sueño de convertirse en actor.

En la Navidad del año 2002, la primera en la que se celebraba el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en euros, los padres de Nacho compraron el décimo con el número 8103 en la Cofradía de la Santa Vera de la Cruz, en el municipio riojano de Calahorra. Esa compra cambió su destino, el de toda la familia, ya que el décimo fue agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad y permitió, entre otras cosas, que Nacho pudiera centrarse en su sueño.

El propio Nacho reconoce que para él fue fundamental ganar ese premio, y que fue una locura de celebración en la familia durante varios días. El ahora actor trabajaba en Madrid como camarero por aquel entonces, pero ese premio le permitió dejar su trabajo, invertir en su propia tienda de diseño y decoración también en Madrid y comprar los derechos de la obra de teatro ‘Bent’, la que a posteriori le abriría las puertas de una profesión que a día de hoy sigue ejerciendo: la interpretación.

Sin ese dinero que le permitiera invertir en su propio negocio y en su sueño, vivir más holgadamente, es muy probable que hoy en día no supiéramos quién era Nacho Guerreros. O sí, el destino tenía un gran papel para él.