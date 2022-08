Ya estás en casa o te has retirado a tu hotel o casa de vacaciones cuando de repente te llama una amiga que quiere salir esta noche, o esa persona que te gusta te quiere invitar a cenar. Justo ahora que te preparabas para no hacer nada, te habías puesto una mascarilla y te habías hecho una coleta. Pero no quieres decir que no. Estás de vacaciones y quieres disfrutar el verano así que te arreglas en poco tiempo, te lavas la cara, te pones un poco de maquillaje, pero ¿y el pelo? No te preocupes. Siempre puedes recurrir al trucazo de ‘La Vecina Rubia’ para hacerse ondas en el pelo para un plan de última hora.

Trucazo de La Vecina Rubia para el pelo

Gracias a la famosa influencer ‘La Vecina Rubia’ vas a poder lucir unas ondas espectaculares para estar increíble en apenas unos minutos y sin que tengas que utilizar para nada, una plancha para el pelo.

Puede que no hayamos podido ver nunca el rostro que tiene esta influencer que acumula en Instagram más de 2,8 millones de seguidores, pero lo cierto es que todos sus consejos y tips de belleza son muy seguidos y además suele aparecer siempre de espaldas con un «pelazo» que es la envidia de muchas de modo que dado que ‘La Vecina Rubia’ es toda una experta en lucir una melena preciosa, tenemos que hacerle caso al respecto de lo que nos recomienda para poder hacernos ondas de forma sencilla y en poco tiempo.

Precisamente ha sido en Instagram donde ha revelado este «trucazo» que consiste en comenzar a trabajar el cabello cuando todavía está mojado tras haberlo lavado. Ahora que estamos en verano seguro que tú también dejas secar tu cabello al aire, de modo que si te acabas de duchar y de lavarte el pelo y te llaman para un plan de última hora, lo único que tienes que hacer es separarte el pelo en dos mitades.

Toma cada mitad y la separas en dos mechones que deberás enrollar como si fuera una trenza tal y como ha mostrado ‘La Vecina Rubia’ en sus redes.

Una vez tienes enrollado el pelo, sólo tienes que esperar media hora, desenredas y ¡ya podrás lucir unas maravillosas ondas!

¡Sorprendente! Tanto por el resultado como por lo fácil que es de aplicar este truco con el que conseguirás esas ondas perfectas que además son muy apropiadas para el verano.