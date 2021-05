La Vecina Rubia se ha convertido en todo un fenómeno en la red. Más allá de sus ‘romances’ con Jon Kortajarena y Miguel Ángel Silvestre y por su amor por la ortografía, si hay algo por lo que destaca esta influencer a la que casi nadie ha visto es rostro es por los buenos consejos que da. A este respecto, es capaz de aportar numerosos trucos de estética o recomendar productos que se agotan en cuestión de días, o incluso horas.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido con algunas de sus últimas recomendaciones, que han causado furor entre sus seguidoras y seguramente más allá de ellas. Se trata de algunos consejos que la ‘Veci’ ha compartido a través de posts en su perfil de Instagram, así como en los stories de su cuenta. En concreto hay tres remedios que parece que han generado especial interés entre sus followers: uno para el cabello, otro para las pestañas y un último para las uñas. Lo mejor de todo es que no se trata de productos caros o inaccesibles -algunos quizás un poco porque han volado- y que además pueden entrar en la categoría de ‘remedios para toda la vida’. Te los descubrimos.

Ronquina

Uno de los productos que recomienda es la ronquina. Un tónico capilar que existe desde hace mucho tiempo, pero que ahora está de plena actualidad. Se trata de una composición de romero y quina que se aplica en el cabello en forma de loción. La que usa la influencer es de la marca Kesmar, aunque hay múltiples opciones. La ‘Veci’ la echa en un pulverizador y la usa después de lavarse el pelo y antes de secárselo. Además existe una versión azul perfecta para las rubias porque matiza el tono. La mala noticia es que es que las existencias de ambas fluctúan muchísimo y es difícil conseguirlas en estos momentos por el fervor que ha desatado la influencer

Abéñula

Otro de los trucos que ha compartido en sus redes es para las pestañas. Se trata de la abéñula, un remedio tradicional para fomentar el crecimiento de las mismas del que también habla otra de las prescriptoras de la red, Carmeron. La abéñula es como un gel un poco pringoso que viene en varios colores y cuyo precio apenas llega a los 4 euros. Es un producto de los de toda la vida que ya usaban nuestras abuelas. La ‘Veci’ recomienda la negra para diario y la incolora para las noches.

Aceite de oliva

El último de los trucos beauty que ha compartido la ‘Veci’ tiene que ver con las uñas. La influencer ha explicado a sus seguidores que recurre a un remedio tan tradicional como es el aceite de oliva para fortalecer sus uñas, aunque también utiliza un aceite de Mercadona. La Vecina ha comentado que suele sumergir sus uñas durante un ratito cada día para que así estén suaves y más fuertes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Vecina Rubia (@lavecinarubia)

Con casi tres millones de seguidores, la Vecina Rubia es una de las mayores influencers de nuestro país. No hay cosa que ella recomiende que no se convierta en un éxito de ventas. Por si esto no fuera suficiente, seguirla es una de las experiencias más divertidas que una persona puede vivir ya que su universo emana optimismo, buen rollo y mucho ‘brilli-brilli’.