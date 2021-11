La Vecina Rubia revoluciona el mundo de la moda con sus medias para Calzedonia

Nadie conoce su nombre ni su verdadera identidad, pero eso no es ningún inconveniente para La Vecina Rubia, una de las influencers más queridas de las redes sociales y una de las más seguidas. Su gran ejército de followers -compuesto por más de 2.800.000 de personas-no solo la apoyan y le dan a «me gusta» a cada uno de sus post, también son sus admiradoras más fieles, adquiriendo los productos que recomienda y que crea. Su nombre es ya sinónimo de éxito y se puede encontrar tanto en librerías como en tiendas de moda como Calzedonia, que acaba de sacar una colección que ha causado furor.

Panties y calcetines femeninos, bonitos y perfectos para los días más fríos que la instagramer ha dado a conocer entre su «chat de amigas», que no la ha defraudado y ya tiene en su poder alguna (o varias) de estas prendas. No es para menos, no solo por su gran diseño, sino porque se trata de una venta temporal pues, según anuncia Calzedonia en su página web estará a la venta hasta el 11 de noviembre.

«Durante estos meses hemos trabajado en una maravillosa colección de pantis y calcetines que están ya disponibles en la web y tiendas de Calzedonia. Espero que os guste y percibáis el cariño que hay detrás de esta bonita historia», escribió hace unos días La Vecina Rubia para presentar su nuevo proyecto, presentando de forma personalizada los cuatro modelos de medias, la parte más destacable de la cápsula. »

Se trata de una colección de pantis elegantes con un fino estampado del corazón con pelazo en forma de rombos, un modelo de línea vertical enlazada con un precioso «bailar, brillar, soñar», una versión LVR de tatuajes 😉 y unos originales pantis con frases, que se complementa con calcetines con mucho brillibrilli».

Con tal definición el éxito fue casi inmediato y al poco anunciaba que gracias a la gran acogida la colección estaba prácticamente agotada en la página web, pero por suerte a las pocas horas se pudo reponer y ya están disponibles todos los modelos y tallas. Los calcetines, aunque pueden pasar un poco desapercibidos, también son otra opción a tener muy en cuenta. Cinco modelos en diferentes colores: blanco, gris y negro, con estampados para todos los gustos, desde las palabras «diva», «drama» o «brilli brilli» a las ya famosas frases «voy con todo» y «madrugar es de guapas».

Por si fuera poco, todos los productos que La Vecina Rubia ha creado junto a Calzedonia son asequibles. Los calcetines cuestan 5’95 el par y los pantis van desde los 9’95 euros hasta los 14,95 que cuestan los que tienen el estampado costura y el estampado amiga. Precios aptos para todos los públicos que van a convertir estas prendas en un must invernal.