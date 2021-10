Se podía pre-comprar desde hace un mes por Amazon a cambio de 17,90 euros, pero no ha sido hasta este miércoles 6 de octubre cuando La Vecina Rubia ha visto colocado su libro en las tiendas de nuestro país. Atrás quedan meses de nervios, trabajo intenso y pistas a sus seguidores. La popular influencer ha visto recompensado su tesón con el lanzamiento de su primera obra en papel. ¿Qué va a poder encontrar el lector dentro de sus páginas?

Tras su clásico avatar, La Vecina Rubia mostraba su enorme alegría con esta buena noticia: «Mañana por fin sale a la luz mi primera novela y hoy quiero compartir con vosotras la ilusión que me hace y lo emocionada que estoy. 🥰 Hoy estrenamos el booktrailer que hemos preparado: una pequeña historia donde podéis encontrar a mis otras «yo» que aparecen en el libro, contando algunas cositas. Además de una sorpresa final con una invitada muy especial. 🙈 No os cuento más. Espero que os guste. 💗#lacuentaatrásparaelverano», le contaba a sus seguidores.

La influencer ha querido plasmar dentro de su novela un pedacito de ella. El objetivo que tenía lo ha dejado claro en su cuenta de Instagram: «Nuestro libro cuenta la historia de una y la de todas, porque todas hemos vivido situaciones similares que aparecen en el libro, y que espero que os encanten y os identifiquen. Todas hemos compartido la cuenta atrás hacia el verano. Es nuestra historia».

El hilo conductor de la cuenta atrás hacia un verano cualquiera sirve para presentar la obra de esta chica con «pelazo y cerebro debajo». Así lo especifica la sinopsis que se puede encontrar en su contraportada: «La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo la vida de una rubia, que soy yo, y la de las personas que han supuesto el aprendizaje más útil que atesoro, porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma. Nombres propios que me ayudaron a dar el salto desde la adolescencia a la madurez, despeinándome en el camino el pelazo, pero construyendo un cerebro debajo. Esta novela está basada en ilusiones reales que me he inventado algunas veces. Reconocer cuáles es algo que estará dentro de cada una de nosotras».

El crecimiento de La Vecina Rubia está siendo exponencial y cada vez mayor. Su influencia en redes sociales está secundada por 2,8 millones de seguidores en Instagram y casi 1 millón en Twitter. La creadora de frases tan célebres como «madrugar es de guapas» ha creado una identidad secreta que gusta. Virales se volvieron sus ‘coqueteos’ con Jon Kortajarena y Miguel Ángel Silvestre. Además, ha hecho algunas colaboraciones al personalizar cafeteras y crear otros productos. Ya es una imagen de marca.