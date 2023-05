A los 40 años es normal aceptarse uno mismo y muchas veces pensar que hay algo que no estás haciendo bien. Tu cuerpo se ve cambiado, tu modo de pensar también difiere. Puede que te sientas joven, pero sabes que ya no tienes 30 años, por mucho que ahora se diga que los «30 son los nuevos 20» o que los «40 son los nuevos 30». Es importante que te cuides y que tu estilo de vida sea más saludable. Algo que te servirá para sentirte bien tanto por fuera como por dentro, de modo que vamos a conocer ahora , qué no hacer bajo ningún concepto cuando ya cumples los 40 años y qué hábitos debes cambiar.

Lo qué no debes hacer al cumplir los 40 años

Adoptar una vida saludable a los 40 no significa que tengas que cambiar radicalmente, ni en tu estilo de vida y tampoco en tu dieta. Tan solo debes plantearte qué cosas pueden hacer que te sientas mejor ya que como también se suele decir, «los años no pasan en balde».

Conviene entonces adoptar una serie de hábitos o conductas que sean saludables y evitar otras, como las que ahora os enumeramos.

Fuera calorías vacías

El metabolismo de alguna manera «cambia» o se «ralentiza» a partir de los 40. Esto se debe al modo en el que a partir de esta edad procesamos las calorías por lo que es mejor decirle adiós a todas las calorías vacías que ingerimos a lo largo del día, como las que están en los refrescos o en las patatas fritas, dado que no benefician al organismo y además se acumulan más fácilmente. Es mejor apostar por alimentos con antioxidantes como el aguacate o el aceite de oliva, que te ayudarán además a hacer frente la oxidación de los huesos y articulaciones.

Cambia los alimentos procesados por los naturales

También debes limitar la ingesta de procesados, como la bollería industrial o los platos que son precocinados. Es mejor elegir productos con ingredientes naturales a los que no les falte la fibra, las vitaminas y los minerales. De este modo lograrás adelgazar si ese es tu objetivo, pero también que te sientas con más energía y de mejor humor.

Da prioridad así a frutas y verduras, también a la carne de pollo y pescados a la plancha y si deseas comer entre horas, toma 30 gramos de frutos secos.

No te vayas a dormir tarde

La media que una persona adulta debe dormir está entre las siete y las ocho horas, pero a medida que vamos envejeciendo es normal que necesitemos más. Por ello, debes procurar dormir esas 8 horas seguidas y dado que seguramente has de madrugar para ir a trabajar, será necesario irse a dormir temprano.

Cuidado con hacer demasiado ejercicio

Al llegar a los 40 son muchas las personas que se mentalizan para ponerse en forma o de hecho, mantener el cuerpo que han tenido durante gran parte de su vida. Por ello, es fácil caer en el error de pensar que si vamos al gimnasio todos los días, vamos a poder beneficiar a nuestro cuerpo. Pero no es nada bueno «forzar la máquina» ya que corres el riesgo de cansarte antes de tiempo o también, de acabar lesionado. Es mejor ejercitarse de forma regular, pero siempre procurando uno o dos días de descanso y dejarte asesorar por un experto. Y en el caso de que lo tuyo no sea el entrenamiento, pero deseas ponerte en forma, puedes hacer actividad física más «sencilla» como caminar a diario media hora, o salir a montar en bicicleta.

No evites las relaciones sociales

No es solo una cuestión de la edad. La vida que llevamos hace que cada vez más, en cuanto tenemos algo de tiempo libre nos quedemos en casa, pero si ya de por sí cuidamos la dieta y el ejercicio, no podemos olvidar las relaciones sociales, que conlleva el que podamos conocer gente, divertirnos y con ello, evitar estar solo y también, evitar cualquier síntoma de ansiedad o depresión. Debes esforzarte en conocer gente y en el caso de no saber cómo hacerlo, tienes muchas aplicaciones actualmente para buscar amigos.