Comes poco sin perder peso: ¿puede que cometas este error en el que todos caemos?

Pronto será verano y todos estamos empezando a hacer cuentas y evaluar nuestra forma física. Bajar de peso no es solo una cuestión estética, es un problema de salud. Estar en buena forma física también te permite mantener una buena salud, el riesgo de contraer ciertas enfermedades se reduce significativamente. Por lo tanto, es crucial perder el exceso de peso para mantenerse en forma y saludable. Por supuesto, esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo, no siempre seguir la dieta nos permite perder peso. ¿Te ha pasado alguna vez? Es posible que comas poco sin perder peso y te preguntes qué estás haciendo mal. Posiblemente estás cometiendo este error en el que todos caemos

El error que hace que no puedas perder peso

Muchas personas, aunque sigan una dieta estricta y sin caer nunca en un pequeño error, son incapaces de perder peso. Pero la respuesta a porqué sucede esto no es simple, hay varias razones.

Hay un enfoque equivocado que muchos tienen hacia la dieta. Comer poco no significa estar seguro de perder peso, de hecho a veces también puede tener el efecto contrario.

De hecho, al comer poco, tu cuerpo reacciona absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes posible. Si comes poco, tu cuerpo lo experimenta como si fuera una «hambruna» y, por lo tanto, ralentiza el metabolismo para conservar la mayor cantidad de energía posible.

Por lo tanto, lo primero que debes hacer cuando quieres perder peso es no comer muy poco, sino comer bien, en pequeñas porciones y con frecuencia. De esta forma, mantienes siempre activo tu metabolismo . Limita el consumo de dulces, azúcares y reduce las porciones de pan, pasta y arroz. No a las bebidas azucaradas y carbonatadas o alcohólicas, llenas de azúcares, aditivos y calorías.

Al menos la mitad de tus comidas deben consistir en verduras. Puedes cocinarlas al vapor o en una sartén o en el horno sin añadir aceite. Sazona con una cucharadita de aceite solo después de cocinarlos . No te excedas con condimentos como la sal (que crea retención de agua), con el aceite (que es muy calórico) y con salsas como la mayonesa.

Beber mucha agua es igualmente importante y es un elemento fundamental para una correcta nutrición. Asegúrate de beber entre uno y medio y dos litros de agua al día. Si no puedes beber toda esta agua, puedes ayudarte con tisanas e infusiones, añadir limón u otra cosa y añadir un poco de azúcar.

No lo olvides, las grasas también son importantes para tu bienestar, pero no te excedas. Mide siempre el aceite y, como alternativa al aceite de oliva virgen extra, también puedes utilizar aguacate o aceite de coco virgen. Toma algunos tentempiés a lo largo del día con frutos secos, yogur o fruta, para mantener siempre estables los niveles de azúcar en sangre y mantener el metabolismo en marcha.

¿Qué más hacer para bajar de peso?

Muchos subestiman este aspecto, pero dormir bien es fundamental para disfrutar de una buena salud y ayudar al organismo a reducir la ansiedad y el estrés. Además, ¿sabías que también pierdes muchas calorías durante el sueño ? Entonces, ¿por qué no aprovecharlo y disfrutar de 8 horas de sueño reparador todas las noches?

No todos lo saben, pero estar bajo mucho estrés afecta su salud y su peso. De hecho, cuando estás bajo estrés, tu cuerpo produce una hormona llamada cortisol. Esta hormona eleva los niveles de azúcar en la sangre y promueve el almacenamiento de grasa. Así que mejor reduce el estrés y encuentra soluciones efectivas para dormir bien.

Ser más activo y salir también favorece el bienestar y, en consecuencia, también la pérdida de peso. No necesariamente tienes que hacer muchos sacrificios, de vez en cuando puedes salir con amigos y tal vez salir a cenar. Lo importante es no comer en exceso y con conciencia.

Por último, siempre ten una cosa en mente: se necesita tiempo para aumentar de peso y también se necesita tiempo para perder peso. No existen dietas milagrosas ni varitas mágicas que te den el cuerpo que deseas en poco tiempo. Comer bien es algo importante y te ayudará a mantener los resultados que obtienes. No te rindas y no te desanimes, haz las cosas bien y verás que estarás bien, solo hace falta un poco de paciencia, como debe ser.