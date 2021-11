Las cáscaras de los cítricos se pueden utilizar en la cocina de formas diferentes, sabrosas y aromáticas. Por ejemplo, una vez rallado el limón es perfecto para condimentar pasteles y galletas. ¿Y alguna vez ha intentado cubrir las cáscaras de naranja (que también se pueden confitar) con chocolate amargo? O usarlas para cócteles. En definitiva, son realmente muchos platos en los que podemos utilizarlos por lo que os queremos hablar de las frutas cítricas para que sepáis si son comestibles o no.

Frutas cítricas: como saber si la piel es comestible o no

Y es que aunque podamos usar las cáscara de algunas frutas para elaborar todo tipo de platos, esto no quiere decir que nos la podamos comer dado que aunque no pasa nada por comerse la ralladura de un limón, en otros casos, es posible que la cáscara no solo tenga un sabor amargo sino que además puede ser tóxica.

Veamos entonces algunas reglas generales para asegurarse de que las cáscaras de frutas cítricas que estás a punto de comer o usar en sus recetas sean realmente comestibles y seguras.

La escritura en el paquete

La primera atención se debe prestar a la escritura en el empaque de los cítricos que compras en el mercado o supermercado. A veces, de hecho, está escrito allí: «piel no comestible» . «No Comestible» significa exactamente «que no se puede comer» y si las frutas tienen esta escritura significa que es mejor quitar la cáscara y no comerla.

Probablemente, estas cáscaras no sean comestibles porque han sido tratadas de forma antinatural, con cera para darles más brillo o con otros aditivos para proteger la fruta del moho y hongos. De hecho, hoy en día la cera derivada de parafinas y otros componentes químicos está prohibida: si los cítricos han sido tratados con cera, entonces será cera natural.

En otros casos, se debe a que los cítricos se han cultivado con el uso de pesticidas , que se depositan directamente sobre la cáscara, que se vuelve incomible y tóxica.

«Piel comestible»

Si la cáscara es comestible, el paquete dirá «piel comestible» . Se trata, por tanto, de un cítrico cuya piel está destinada al consumo y, por tanto, está libre de sustancias tóxicas o peligrosas. Lávala de todos modos, pero úsala sin miedo para tus recetas o si quieres, para comerla.

La fruta orgánica es segura

En general, siempre es bueno lavar bien la cáscara de los cítricos cuando se quiere usar en la cocina. Además de asegurarte de que el paquete no diga «no comestible», puedes optar por frutas orgánicas . Estas, de hecho, no se tratan con pesticidas y sustancias que no sean naturales y atóxicas para el ser humano y en consecuencia basta con lavar la piel para poder comerla con total tranquilidad y seguridad.