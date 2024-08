Carolina Marín se ha mostrado tan contundente sobre la pista, donde ha barrido a la japonesa Aya Ohori, como ante la prensa, avisando de que está a su mejor nivel y que solo se irá satisfecha de estos Juegos Olímpicos con la medalla de oro. «No he venido a París a ver la Torre Eiffel», recalcó, segura de que ya es de nuevo esa «loba que cuando agarre y muerde no suelta hasta el final». Que se lo pregunten a Ohori, que acabó llorando tras su eliminación.

«Estoy mejor que nunca. Ha sido mi mejor partido de estos Juegos Olímpicos y estoy muy contenta no solamente por ganar el partido, sino por cómo he entrado hoy en la pista, dónde he querido poner el foco, dónde ha estado Carolina Marín, con esa concentración, con esa determinación, con esa loba que me define mucho, que cuando agarra y muerde no suelta hasta el final. Eso es lo que Carolina Marín ha hecho hoy en la pista y por eso me siento orgullosa de mí misma», dijo la jugadora tras asegurar su billete a semifinales.

«Yo ya dije que no he venido a París a ver la Torre Eiffel, sino a ganar una medalla y luchar por el oro», añadió, en una charla de apenas cinco minutos con la prensa española en la que exhibió la fortaleza mental que le ha llevado a lo más alto y que podría convertirle en la jugadora de bádminton más laureada de la historia si conquista su segundo oro olímpico.

«Parece que estoy un poco loca, que quizás lo esté, porque no paro de hablarme a mí misma durante el partido para poner el foco donde lo quiero poner. En qué tengo que hacer y en qué puedo hacer para ganarle a mi rival. Por esto estoy constantemente repitiéndome el plan, animándome a mí misma, viendo los errores desde una posición más lejana para que no me afecten, sino para neutralizarlo y pensar en el siguiente punto. Y por eso me hablo mucho en la pista y también me animo», comentó sobre todas esas conversaciones consigo misma.

Además, la andaluza quiso agradecer el enorme apoyo que le brindó este sábado el público español en el Porte de la Chapelle Arena. «Parece que estoy en Huelva. Parece que estamos en España. Me siento orgullosa, muy orgullosa de ser española, de ver y saber que los españoles también se sienten españoles. Ver tantas banderas españolas que no paren de corear mi nombre… No saben lo agradecida que estoy de ese apoyo y ese empujoncito que me da toda la gente que está aquí animándome», finalizó.