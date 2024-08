El motivo por el que Carolina Marín grita durante los partidos

Carolina Marín se juega este sábado el pase a las semifinales de los Juegos Olímpicos. Tras imponerse a la americana Beiwen Zhang en una sufrida eliminatoria de octavos, la leyenda del bádminton se enfrentará a la número 8 del mundo Aya Ohori en cuartos de final. La onubense busca repetir el oro olímpico de Río 2016 después de perderse los Juegos de Tokio 2020 por una grave lesión de rodilla.

Carolina Marín sigue su curso en estos Juegos Olímpicos de París a la que ha llegado perfectamente recuperada de su lesión de rodilla. Tras meses de parón, la onubense se plantó en París después de proclamarse subcampeona del mundo en 2023 y campeona de Europa en 2024. En la capital francesa está confirmando las buenas sensaciones después de arrasar a Jenjira Stadelman (21-11, 21-19) y a la irlandesa Rachel Darragh (21-5, 21-5) en la fase de grupos.

En primer partido de la fase eliminatoria supo sufrir para vencer en tres sets (12-21, 21-9, 21-18) a la americana de origen chino Beiwen Zhang. Una victoria que deja a la española entre las ocho mejores del mundo y en condición de luchar por las medallas si gana su partido de este sábado ante la actual número 8 del mundo, la japonesa Aya Ohori. Una victoria puede dejar a la onubense a las puertas de la final.

Por el otro lado del cuadro esperan Chen Yu Fei, número 2 del mundo y reciente campeona olímpica y la coreana An Se Young, número 1. Si todo sigue su curso natural, una de las dos se vería las caras con Carolina Marín en caso de saldar con éxito su partido de cuartos de final y semifinales.

El por qué de los gritos de Carolina Marín

Carolina Marín busca repetir el hito conseguido en Río 2016, donde logró hacer historia para el bádminton español tras conseguir el oro. Después de la grave lesión que le hizo perderse los Juegos de Tokio 2020, la española también se ha tenido que recuperar mentalmente para poder superar su ansiedad e inseguridades sobre la pista.

«Principalmente lo que he hecho ha sido trabajar mucho esa parte mental, creer en mí y volver a recuperar confianza en hacer buenos entrenamientos, acumular muchos entrenamientos», dijo en una entrevista reciente a Olympics. «Los aspectos que más trabajé a nivel psicológico fueron mis emociones, expulsar emociones y haber trabajado mucho con mi psicóloga, tanto fuera de la pista como dentro de ella. Ver qué cosas me pueden hacer sentir bien conmigo misma. Y ya no solamente hablamos de bádminton, sino también de otras cosas fuera de un pabellón: sobre todo el creer en mí y el recuperar esa confianza han sido algunas de las claves más importantes», explicó Carolina Marín sobre la mejoría en su juego que ha proporcionado el fichaje de una psicóloga en 2022.

Este es uno de los motivos de los gritos de Carolina Marín durante los partidos: expulsar todo tipo de emociones y liberarse con el objetivo de sanar su mente. Aunque también ha confesado en alguna entrevista que lo hacía a conciencia para despistar al rival.

«Es marca Carolina Marín, así soy yo. Soy una chica muy competitiva y creo que es una forma de liberación», dijo en una entrevista concedida en La Sexta en 2022 en la que también dejó claro que: «Ahora mismo no hay una estrategia en ese grito, quizás en algunos momentos en algunos torneos sí que lo seguimos haciendo, pero ya al final todas saben cómo soy».

Carolina Marín y la salud mental

Carolina Marín también ha hecho un alegato por la salud mental en algunas entrevista recientes, en el que ha dejado claro que es una de las grandes virtudes que tiene que tener un deportista y por ello ella ha fichado de forma reciente a una psicóloga para saber controlar sus emociones en la pista.

«Es cierto que muchas veces los deportistas obviamos el aspecto de la salud mental. Pero para mí es una de las piezas fundamentales de nuestro cuerpo porque es una pieza más a trabajar. Yo ya llevo trabajando con psicólogo desde que tenía 15 años. Trabajo mucho el tema de confianza, miedos, inseguridades», dijo Carolina Marín antes de afrontar unos Juegos Olímpicos de París 2024 en los que tiene la oportunidad de volver a hacer historia para España.