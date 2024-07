España suma y sigue en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Tercer partido y tercera victoria para las campeonas del mundo, que ya miran hacia los cuartos de final que disputarán el próximo sábado. Un gol de Athenea del Castillo sirvió a la selección para abrir el marcador ante Brasil, en un encuentro en el que las de Montse Tomé fueron superiores en todo momento, aunque volvieron a presentar varios problemas de cara a gol. Para resolverlos, siempre está ella, una Alexia Putellas que la puso en el palo y la mando para dentro.

El partido se afrontaba de manera distinta al resto, puesto que la selección estaba ya clasificada para la siguiente fase de los Juegos. Quedaba saber en qué puesto. El objetivo era sumar, como mínimo, un punto para certificar la primera posición y evitar a Estados Unidos en los cuartos de final. Lo consiguieron gracias al tanto de Athenea, que aprovechó un error de la portera Lorena. En el último minuto, Alexia hacía acto de presencia con un golazo.

El partido no invitaba a descuidos, puesto que enfrente esperaba una selección potente –campeona de Sudamérica– y con opciones de meterse aún en cuartos de final. De hecho, las brasileñas podían incluso ser primeras de grupo. Por ello, Montse Tomé no rotó de forma masiva, aunque hizo cinco cambios clave del que sería su once tipo.

Las dos mejores jugadoras del mundo, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, se quedaron fuera, mientras que también reservaba la seleccionadora a Salma, Mariona y Paredes. Formaba con un centro del campo novedoso, en el que entraban Guijarro y Jenni Hermoso junto a Teresa, mientras que Olga y Athenea, Eva Navarro y Codina volvían a la titularidad.

Las de Montse Tomé dominaron de principio a fin un partido marcado en la primera mitad por las interrupciones de la canarinha. Parecía el único método que podían encontrar para frenar a una selección que sí se reencontró con una mejor versión, pero a la que le sigue costando un mundo encontrar portería.

De hecho, lo encontraron en la segunda parte, tras un fallo de la portera, que no dudó en aprovechar Athenea, y jugando con una más. Todo, por la expulsión en el descuento de la primera mitad de la legendaria Marta Vieira. En los que son sus sextos Juegos Olímpicos, vio cortada su participación por una entrada accidental pero durísima sobre Olga Carmona. Al intentar despejar un balón, fu con todo y acabó impactando con su pierna en la cabeza de la lateral madridista.

Hundida y entre lágrimas, sabiendo que podía ser su última aparición en una cita olímpica, Marta se marchó del campo sin que nadie pudiera consolarla. Su expulsión sirvió para impulsar aún más a la campeona del mundo en la segunda parte, donde siguió dominando y apretando, aunque sin avasallar en exceso, hasta que se encontró con el gol.

Athenea y Alexia lideran a España

Un centro de Olga lo despejó en el área pequeña Lorena. Mala suerte para ella, pasaba por allí Athenea del Castillo. La extremo madridista no perdonó y metió el pie para mandar el balón a guardar. Para entonces, Tomé había movido ya el banquillo y había metido a todo su arsenal, puesto que no había pasado ni una hora de juego cuando ya había metido a Salma, Mariona, Alexia y Aitana.

Con el 1-0, las opciones de las brasileñas se desvanecieron definitivamente. No fueron capaces de inquietar la portería de España, ocupada por Cata hasta que tuvo que ser cambiada por un golpe que se llevó en la cara y que la provocó una aparatosa hemorragia. Misa fue la encargada de ingresar en los últimos minutos de partido y no tuvo apenas trabajo. El partido, que terminó siendo de lo más accidentado, puesto que del lado brasileño se lesionó también Antonia –nuevo fichaje del Real Madrid–, se fue hasta los 19 minutos de añadido en la segunda mitad.

Ni siquiera con un descuento eterno fue capaz Brasil de inquietar la portería de Misa. Sí que lo hizo Alexia, con un zapatazo al poste de Lorena, que fue rebotó en la madera y acabo entrando. De esta forma, España logra el pleno de victorias en la fase de grupos, se clasifica como primera de grupo y queda a la espera de un rival para la siguiente ronda. Será en Lyon donde se enfrentarán al tercer clasificado del grupo A o del B, en el paso previo a la lucha por las medallas: los cuartos de final.