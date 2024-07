¿Cuánto dinero cobran las jugadoras de la selección de fútbol femenino por competir en los Juegos Olímpicos?

La selección de fútbol femenino se enfrenta este miércoles 31 de agosto a Brasil en el tercer partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. La reciente campeona del mundo ya está clasificada para los cuartos de final del torneo después de sus victorias ante Japón y Nigeria y con un empate certificará su primer puesto de grupo en unos Juegos en los que España es una de las grandes favoritas a ganar el oro.

Con algo de dificultad, pero la selección de fútbol femenino está haciendo los deberes en estos Juegos Olímpicos. Las de Montse Tomé vencieron a Japón en su primer partido en una cita olímpica en un partido difícil ante el combinado nipón, que partía junto a España como máximos favoritos para ocupar las dos primeras plazas del grupo. En la tarde del domingo el combinado nacional también sufrió para ganar a Nigeria pero un golazo de Alexia Putellas a cinco minutos del final dio al a selección el pase a cuartos.

Ahora España se enfrentará a una Brasil que llega al último partido de la fase de grupos después de caer ante Japón. La reciente campeona del mundo sólo necesita un punto (o una derrota por la mínima) para certificar su clasificación como primera de grupo. Por ello, Montse Tomé podría dar descanso a algunas de sus jugadores principales y dar entrada a Jenni Hermoso, que ha pasado desapercibida en los dos primeros partidos de la competición.

La selección de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos

España es una de las grandes candidatas a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 y más después de su buen inicio en la fase de grupos del torneo que la confirman con la gran candidata al título. Las jugadoras de Montse Tomé, además de la medalla de oro, también aspiran a llevarse un buen premio en caso de lograr subirse al podio en esta competición que disputa España por primera vez.

Hay que tener en cuenta que las jugadoras no cobran por participar en los Juegos Olímpicos o al menos las cantidades que perciben por victoria o pasar de ronda no están estipuladas. En estos torneos siempre suelen haber unas primas de la Real Federación Española de Fútbol pero no se han hecho públicas al menos de momento.

Lo que sí se conoce es la cantidad que las jugadoras de la selección de fútbol femenino percibirán en caso de ganar una medalla. En lo que respecta a los deportes de equipo, el oro se paga a 50.000 euros por persona, por ganar la plata las jugadoras recibirían 29.000 y el bronce cotiza a 18.000 euros por cada persona que componga el equipo. Así que este es el premio que se llevaría cada jugadora por tocar medalla en los Juegos Olímpicos.

Lo que cobran los deportistas por medalla

El Comité Olímpico Internacional no premia con metálico a los ganadores de una medalla así que es el Comité Olímpico Español, presidido por Alejandro Blanco, el que entrega los premios en función de los resultados. Estos serán algo parecidos a los de Tokio 2020, en el que entregó 94.000 euros a los deportistas que ganaron el oro, 48.000 a los que consiguieron la plata y 30.000 a los del bronce.

En caso de los deportes en pareja la cosa cambia, ya que los que consigan el oro recibirán 75.000 euros cada uno mientras que los que se lleven la plata recibirán 37.000. La pareja que se cuelgue al cuello el bronce ingresará 25.000 cada uno.

Aquí hay que tener en cuenta el dinero que se lleva Hacienda por cada medalla olímpica. La Administración también saldrá triunfadora de estos juegos ya que se llevará alrededor del 45% de los ingresos que reciban los deportistas durante la cita olímpica que se celebrará en París hasta el próximo domingo 11 de agosto.