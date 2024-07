La ‘rivalidad’ entre Eva Navarro y Athenea: dos amigas que compiten por un puesto

Llegan juntas y riéndose al set de entrevistas que ha preparado la Federación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Cualquiera diría que Eva Navarro y Athenea del Castillo son rivales por un puesto en la selección y, ahora, también en el Real Madrid. Como se puede apreciar, la relación entre las dos es magnífica y, por si queda alguna duda, el nuevo fichaje del conjunto blanco lo confirma en la entrevista concedida a OKDIARIO: «Nos conocemos de hace mucho tiempo y muy bien. Tenemos una relación sana, aprendo de ella y ella de mí».

Eva y Athenea juegan en el extremo derecho. Jóvenes, internacionales y con, todavía, una enorme proyección que hace que la propia ambición de ambas sea querer sumar el máximo de minutos posible y ser protagonista. Sin embargo, competir por el puesto no es algo que parezca preocuparles, ya lo llevan haciendo desde hace años y, en este caso, la murciana considera que es positivo tener a alguien a su lado con ese nivel: «Hay mucha competencia, pero al final eso también es bueno para aprender de las compañeras».

En este caso concreto, la apuesta del Real Madrid por las dos parece clara. Athenea acaba de renovar hasta 2028, mientras que Eva Navarro –como ella misma confiesa a esta casa– llevaba en el radar blanco muchos años. Ahora, compartirán vestuario y demarcación en el terreno de juego, puesto que el otro costado, el zurdo, parece reservado para otra de las perlas madridistas, la colombiana Caicedo.

La amistad entre Eva Navarro y Athenea

Esa teórica rivalidad que mantendrán entre las dos, no será nueva y sabrán cómo llevarla. De hecho, llevan varios años manteniéndola y su relación es más que buena, como se aprecia desde fuera. Navarro reconoce que «es positivo» no llevarse a lo personal esa competencia y que, en el caso de Athenea, es algo a lo que está acostumbrada: «Nos conocemos de hace mucho tiempo, de las categorías inferiores. Nos conocemos muy bien. Ahora mismo en la selección también somos rivales, entre comillas. Tenemos una relación sana, no sólo con ella, sino con todas».

«Sé que se ha formado un equipo muy bueno, que también hay mucha competencia, pero al final eso también es bueno para aprender de las compañeras que voy a tener. A muchas de ellas las conozco y también es algo que me deja tranquila», destaca sobre su llegada a Valdebebas.

Además, el objetivo de ambas con la camiseta del Real Madrid es el mismo. Mientras que Athenea confesaba hace unos meses que quería ganarlo todo con el conjunto blanco –priorizando, evidentemente, la Champions–, el deseo de Navarro va por el mismo camino. «Con el Real Madrid quiero conseguir títulos y, como te he dicho antes, jugar Champions», señala.

Además, llega con ganas de sumar y aportar cosas diferentes. En el Atlético de Madrid ya se destacó como una jugadora diferencial y, ahora, quiere hacer lo propio en el otro equipo de la capital. «Puedo aportar muchísima más velocidad, puedo aportar gol, puedo aportar muchísimas asistencias… Trabajaré para ello. Cuando el míster me dé la oportunidad de jugar, pondré todo de mi parte para ayudar al equipo y devolverles la confianza», finaliza.