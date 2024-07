Eva Navarro: «No tenemos techo, vamos a por todo a los Juegos Olímpicos»

En la convocatoria «más difícil» que ha tenido que dar Montse Tomé en este año, está presente Eva Navarro (Yecla, Murcia, 2001). La nueva jugadora del Real Madrid es una de las 18 elegidas para estar en los Juegos Olímpicos de París que arrancan en apenas dos semanas. En ellos, la selección femenina, campeona del mundo y de la Liga de Naciones, tiene un objetivo claro: el oro. Con él se ve la extremo murciana, que atiende pocos días antes de viajar a la capital francesa a OKDIARIO, aunque es cauta y afirma que deberán ir paso a paso.

Antes, España tiene que finalizar la fase de clasificación para la Eurocopa, ante República Checa y Bélgica. Un campeonato que se jugará el próximo verano y para el que ya están clasificadas. Dos partidos, por tanto, que pueden parecer intrascendentes, pero que serán las dos pruebas definitivas que permitirán a este equipo llegar en plenas condiciones a la cita olímpica de París, donde se medirán a Japón, Nigeria y Brasil.

Pero no sólo de los Juegos Olímpicos habla Eva Navarro en esta entrevista con OKDIARIO. La futbolista, radiante tras haberse confirmado también su fichaje por el Real Madrid, se refiere a esta nueva etapa que se abre en su carrera, sobre la rivalidad –sanísima– con su amiga Athenea por un puesto en el once de España y del conjunto blanco y de todo lo que ha aportado Montse Tomé, renovada hasta 2025, a esta selección desde su llegada tras el Mundial 2023.

Pregunta: Eva Navarro, enhorabuena por partida doble: por su fichaje por el Real Madrid y por estar en la lista definitiva para los Juegos. ¿Qué supone para usted ser una de las 18 elegidas para estar en París?

Respuesta: Bueno, estoy muy feliz. Creo que se me nota. Después de haber anunciado el fichaje del Real Madrid y de estar en la lista de las 18. Al final es algo que llevo trabajando de hace mucho tiempo y bueno, es estar dentro de las 18. Para mí es un orgullo y la verdad que siempre voy a estar muy agradecida.

P: Había muchas dudas porque al final es una lista muy reducida, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Al final, su nombre está entre esos 18. ¿Se lo esperaba o llegó a dudar sobre si estaría o no?

R: Bueno, yo soy una jugadora que al final intento trabajar mucho, intento ir mucho a lo mío. Sí que es verdad que todo el mundo tiene dudas. Creo que entrar en la lista de la selección cada vez es más difícil, porque hay mucho más nivel y mucha más competencia, sobre todo en la zona de arriba. Pero bueno, cuando me dan la noticia de que estoy dentro de las 18, la verdad es que no me lo creía y estaba muy feliz.

P: ¿Cómo se enteró? ¿Fue antes del anuncio oficial?

R: Montse habló con las ocho que se iban a quedar fuera, con cuatro de ellas que iban a ser reserva. Primero habla con ellas y luego pues nos comunica a todas que había hablado con las que ya eran reserva y que las demás estábamos en la lista. Al final, fue un día feliz pero a la vez duro por esas compañeras que al final se quedaban fuera. Todas las victorias que ganemos, que ojalá sean muchas, pues al final es parte de ellas también.

P: Se puede considerar un poco injusto, ¿no? Que haya jugadoras que se queden fuera después de tanto trabajo a lo largo del año, porque haya que reducir la lista a 18 jugadoras.

R: Esas cuatro reservas son parte parte del equipo que, no van a poder competir, pero van a estar todos los días entrenando con nosotras, van a estar en el hotel… Son parte del equipo que se tienen que quedar fuera por distintos motivos de la competición, pero bueno, son parte del equipo.

P: Antes de los Juegos tienen dos partidos por delante, en los que no se juegan nada, porque ya han hecho los deberes. ¿Cómo los afrontan, porque entiendo que no es fácil mantener la mente en ellos?

R: Es verdad que tenemos los deberes hechos, pero también nos sirve para ir a los Juegos de con mucho ritmo de competición. Creo que nos va a servir para mucho. Estamos trabajando muy bien y, obviamente, los dos partidos que tenemos nos van a poner las cosas difíciles. Todo el mundo quiere ganar a la selección española. Nos va a servir para mucho y para ir y enfrentarnos al primer partido que es Japón.

P: También es difícil mantener la concentración y la intensidad en estos dos partidos, aunque los rivales sí que se están jugando el clasificarse para la Eurocopa. Hay una cita olímpica a la vuelta de la esquina, un riesgo evidente de que pueda pasar algo… ¿Cómo viven esto?

R: No pensamos en eso. Pensamos en que estamos trabajando mucho. Estamos trabajando muchísimo en el gym, en el campo y, al final, llegar al nivel de ritmo y de físico. Creo que al final es algo importante. Son partidos de clasificación, que sí, que es verdad que para todo el mundo hay riesgo, pero no pensamos en ello, pensamos en ganarlo, que es lo que vamos a salir a por ellas.

P: Pensando en los Juegos, ¿qué ambiente hay en el grupo? Son una de las selecciones favoritas, pero no sé si desde dentro se consideran así.

R: Bueno, creo que llevamos una motivación muy buena. También estamos un poco tranquilas, que sabemos que estamos haciendo el camino bien. Sí que es verdad que todo el mundo nos pone de favoritas, pero creo que vamos paso a paso. Primero los dos partidos de clasificación y luego los Juegos. El equipo está contento, está feliz y creo que es un grupo muy sano. Obviamente, queremos llevarnos el oro. Pero bueno, al final son partidos muy complicados que tenemos en fase de grupos y que nos van a poner las cosas muy difíciles. Pero como te digo, nosotras queremos seguir haciendo historia y vamos.

P: Sí que el grupo es un poco de la muerte porque hay tres selecciones bastante potentes. Está Japón, que ya nos ganó en el Mundial, Brasil también es fuerte y luego está Nigeria. Serán partidos a vida o muerte, prácticamente y, en caso de no llegar al objetivo de la medalla, ¿podría ser considerado un fracaso?

R: No lo conderaría fracaso, sino sería que al final no hemos trabajado como como hubiéramos querido. Pero bueno, al final sí que es verdad que Japón nos va a poner las cosas muy, muy complicadas. Van a querer volver a ganarnos. Nosotras tenemos la espinita de que esta vez no se nos puede escapar y tanto Nigeria como Brasil son dos selecciones muy físicas y que nos van a poner las cosas muy complicadas.

P: Esta semana conocíamos la noticia de la renovación de Montse Tomé hasta 2025. Todo empieza a volver otra vez a la normalidad, a su cauce. ¿Cómo ha sido este primer año con ella? ¿Qué aspectos sacáis positivos respecto a la anterior etapa?

R: Bueno, cuando volvimos del Mundial, bueno, pasó lo que pasó y cuando le dan el cargo a Montse, empezamos, la verdad que abajo, pero porque veníamos de una situación muy complicada. Montse ha trabajado mucho. Es una entrenadora a la que le gusta mucho el fútbol, que al final ha sido jugadora, nos entiende, nos comprende y, eso, es algo también bueno. Es una persona que está muy pendiente de nosotras, es muy cercana y también eso es positivo. Creo que, ahora mismo, es una selección muy tranquila, que estamos muy contentas y queremos más.

P: Más allá del trato con ella, da la sensación de que el equipo ha dado un paso adelante. Antes marcaban y se replegaban, ahora quieren siempre más. ¿Les transmite ella ese incorformismo?

R: Por supuesto. Al final, Montse nos ha insistido mucho en que tenemos que ir arriba, que tenemos que presionar, que tenemos que ser más intensas. Y bueno, creo que después de la selección que teníamos en el pasado Mundial, por ejemplo, creo que sí que se ha notado un cambio. Queremos ir a por más, somos una selección más intensa y creo que es lo que se ha ido trabajando con Montse y creo que está saliendo y estamos haciendo las cosas bien.

P: Luego, este equipo tiene mucho hambre. No se cansan de ganar. Primero el Mundial, luego la Liga de Naciones, se han clasificado a la primera para la Eurocopa… Y ahora vienen los Juegos. ¿Qué techo tiene este equipo?

R: Bueno, creo que esta selección a día de hoy no tiene techo. Podemos conseguir muchas cosas más. Sí que es verdad que con los pies en el suelo, pero queremos más, estamos trabajando para ello, queremos ser las mejores y ahora tenemos los próximos Juegos Olímpicos, en los que vamos a ir a por todo y, ojalá, nos traigamos medalla. Y el año que viene que hay Eurocopa, pues ir a muerte y ojalá traernos también la Eurocopa.

P: La selección masculina marcó una época hace unos años. Ahora es verdad que parecía que no, pero ahí están, en la final de la Eurocopa. Ustedes pueden también marcar una época en el fútbol como la marcaron ellos. No sé si os supone algún tipo de presión añadida el que se les compare, porque sí que es verdad que en este último tiempo se les ha ido comparando con con esa selección de Xavi, Iniesta, Villa… No sé si es más presión, es un halago…

R: Es un halago que nos comparen con esa pedazo de selección que había antes. Y creo que esta selección que tenemos a día de hoy, también estamos marcando una época desde lo que conseguimos en el Mundial. Lo que estamos consiguiendo a día de hoy y, como te he dicho antes, queremos seguir haciendo historia. Creo que estamos preparadas para ello.

P: Físicamente, ¿cómo llegan? Porque la temporada ha sido larga y las únicas vacaciones que han tenido han sido tres semanas antes de esta concentración.

R: Bueno, es un año muy largo porque tenemos tenemos muchísimas competiciones y, bueno, sí que es verdad que se hace largo. Al final, también somos personas y necesitamos también desconectar un poco de lo que es el mundo del fútbol. Por suerte, después de que ha acabado la Liga, hemos tenido vacaciones. Hemos disfrutado con la familia, con las parejas, con amigos… que también lo necesitamos para volver aquí a la selección. Hemos vuelto con las pilas recargadas y y sin pensar en que no hemos parado en todo el año.

P: ¿Les da tiempo realmente a desconectar?

R: Si que te da un poquito de tiempo. No te da tiempo a todo, porque, como te he dicho antes, la semana pasada nos concentramos con la selección y al final no puedes estar completamente en vacaciones sin hacer nada. Tienes que trabajar, porque si quieres llegar bien a la selección, pues tenemos que hacer los ejercicios que nos mandan la rutina de de que teníamos con con la prepa y bueno, son son unas vacaciones distintas.

P: Hace unos días, el Real Madrid hacía oficial su fichaje. ¿Qué expectativas tiene para esta nueva etapa?

R: Estoy muy ilusionada con el reto que tengo con el Real Madrid. Cuando me dan la oportunidad de que el Real Madrid me vuelva a llamar, después de cuatro años intentando fichar… Tengo un reto muy ilusionante por medio. Sé que se ha formado un equipo muy bueno, que también hay mucha competencia, pero al final eso también es bueno para aprender de las compañeras que voy a tener. A muchas de ellas las conozco y también es algo que me deja tranquila. Pero bueno, con el Real Madrid quiero conseguir títulos. Esta vez tengo la suerte de jugar la previa de Champions. Estoy muy feliz.

P: Habla de competencia. Da la sensación de que es muy sana. Su competencia más directa tanto en la selección como, ahora, en el Real Madrid es Athenea. Han llegado juntas, riéndose… ¿Qué relación tienen y cómo se gestiona esa rivalidad, entre comillas, dentro del vestuario?

R: Nos conocemos de hace mucho tiempo, de las categorías inferiores. Nos conocemos muy bien. Ahora mismo en la selección también somos rivales. Tenemos una relación sana, no sólo con ella, sino con todas y al final eso es algo bueno, positivo. Lo que hace Athenea, pues yo puedo aprender de ella y lo que hago yo, pues ella puede aprender de mí. Y en el Real Madrid va a ser igual.

P: ¿Qué puede aportarle Eva Navarro al Real Madrid que no tenga ahora mismo?

R: Bueno, puedo aportar muchísima más velocidad, puedo aportar gol, puedo aportar muchísimas asistencias… Trabajaré para ello. Cuando el míster me dé la oportunidad de jugar, pondré todo de mi parte para ayudar al equipo y devolverles la confianza.

P: Decía que el Real Madrid la ha intentado fichar en los últimos cuatro años. ¿Qué ha sido lo que ha faltado y por qué se ha dado ahora?

R: El primer año que el Real Madrid me quería, había por medio una lista de compensación que nos pusieron. Bueno, hubo muchas pegas, porque en ese momento la lista de compensación no tenía motivo para haberse no puesto. Eran unas cantidades muy altas que a día de hoy sí que se están pagando, pero antes no. Y eso es lo que también lo impidió. Luego, por motivos de mis lesiones tampoco pude firmar. Ahora sí que he tenido la oportunidad de fichar. Esta vez me encuentro muy bien, estoy muy bien físicamente y esta vez me ha llamado otra vez a la puerta y estoy feliz de de haberle dicho que sí al Real Madrid.

P: En este tiempo, ha ganado un Mundial, una Liga de Naciones, ¿más allá de estos Juegos, qué sueño le queda por cumplir a Eva?

R: Mi sueño a día de hoy es ganar unos Juegos Olímpicos. Luego, pues, por qué no, traernos la Eurocopa. Con el Real Madrid, conseguir títulos y, como te he dicho antes, jugar Champions.

P: Para terminar, una ronda rápida de preguntas: ¿un lugar para perderte?

R: Sri Lanka.

P: Un pasatiempo en las concentraciones.

R: Jugar a juegos.

P: ¿Qué es para ti España?

R: Increíble. De poder defender un escudo.

P: ¿París?

R: Villa Olímpica y medalla de oro

P: ¿Oro?

R: Un sueño hecho realidad.

P: ¿Montse Tomé?

R: Una persona diez.

P: ¿Athenea?

R: Veloz.

P: ¿Atlético de Madrid?

R: Una etapa bonita.

P: ¿Real Madrid?

R: Top.

P: ¿Futuro?

R: Ganar una Champions.

P: ¿Champions?

R: Real Madrid.