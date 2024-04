La demoledora frase de Athenea del Castillo que ningún aficionado del Barcelona querría escuchar

Athenea del Castillo se ha convertido en viral en las redes sociales después de unas palabras sobre el Barcelona en una entrevista concedida desde la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La futbolista del Real Madrid, que está a punto de renovar su contrato con la entidad, dejó claro que nunca jugaría en el Barcelona.

Athenea del Castillo es uno de los baluartes de un Real Madrid que sigue intentando despegar en el fútbol femenino y en las próximas semanas podría hacerse oficial la renovación de una de las jugadoras más importantes para Toril en una temporada marcada por las lesiones en Valdebebas que no han permitido al equipo rendir como se esperaba, principalmente en Champions League.

Athenea siempre ha jurado amor eterno al Real Madrid y lo volvió a hacer en una entrevista concedida antes de los duelos de clasificación para la Eurocopa que enfrentará a España contra Bélgica en Haverlee y ante la República Checa en Burgos.

«Para mi estoy en el mejor club del mundo. Para mi es un sueño estar en el Real Madrid, soy del Real Madrid desde pequeña. Nunca jugaría en el Barça, ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo; porque mi sueño es jugar en el Real Madrid. Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid y estar toda mi carrera allí», dijo en una entrevista concedida a EFE.

Athenea, el Real Madrid… y el Barcelona

Athenea también quiso hablar sobre la situación del Real Madrid y la relación del club con el éxito en los primeros años en la élite del fútbol femenino, donde no han conseguido ganar ningún título tras perder la final de la pasada Copa del Reina contra el Atlético.

«Representamos, bajo mi punto de vista, al mejor club del mundo; y el mejor club del mundo se merece ganar. Representamos un escudo que hay que llevar por todo el mundo y queremos ganar, pero al final llevamos muy pocos años de vida, solo cuatro», afirmó sobre la situación del Real Madrid en el fútbol femenino.

«Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré: soy madridista, estoy cumpliendo un sueño. Están hablando con mi representante, seguro que va a ser fácil, no me imagino mi futuro fuera del Real Madrid», dijo Athenea en una entrevista reciente concedida a OKDIARIO.

En la misma, la estrella del Real Madrid también dejó claro que: «Estamos en el Real Madrid y que tenemos que dar el máximo. Somos conscientes de ello y que al final las cosas no han salido como nos hubiesen gustado. Estamos en un club en el que queremos ganar y debemos ganar y, cuando las cosas no salen, somos nosotras las que también estamos jodidas».

La respuesta de Marc Crosas a Athenea

Las palabras de Athenea del Castillo no pasaron desapercibidas en Barcelona y la jugadora del Real Madrid provocó la ira de Marc Crosas, una acérrimo culé que, tras no poder triunfar en el club, se marchó a México para ganarse la vida y ahora es comentarista de televisión y polémico en las redes sociales a partes iguales.

«Estamos todos de acuerdo. Tampoco tiene nivel para jugar ahí. Ha jugado 12 partidos con el Real Madrid contra el Barça: 12 derrotas, 0 victorias, 0 goles y 0 asistencias», dijo Marc Crosas en un claro ataque a través de las redes sociales a la reciente campeona del Mundo con España el pasado verano.

Athenea y su carrera

Athenea del Castillo está haciendo historia con el Real Madrid en las tres temporadas que acumula en el conjunto blanco después de llegar procedente del Deportivo de la Coruña. Pese a su juventud, la delantera ha batido todo tipo de registros goleadores en los primeros años de vida de la entidad blanca en el fútbol femenino.

En la presente temporada, la gallega acumula siete goles en los 20 partidos que ha disputado distribuidos en las tres competiciones. En total, la internacional española ha marcado 20 goles en los 96 duelos que ha disputado con la camiseta blanca. En total, en su carrera ha marcado nada más y nada menos que 72 goles en los 203 partido que ha disputado desde que debutara en el Reocín-Racing el pasado año 2017.

Sus buenas actuaciones le han valido para convertirse en una fija de la convocatorias, primero de Jorge Vilda con el que estuvo en el Mundial conquistado en Australia y ahora de Montse Tomé, donde ha adquirido más protagonismo en el once.

Hace meses también fue noticia por ser la única que no firmó el comunicado junto al resto de sus compañeras. «Luis Rubiales y Jorge Vilda ya no están en la RFEF. Ante la cercanía de la disputa de la Nations League, y teniendo en cuenta de que una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas, no contemplo renunciar a la llamada de la Selección», explicó en su día.