El independentista Marc Crosas rabia contra Athenea del Castillo por no querer jugar en el Barcelona

El antimadridista e independentista Marc Crosas ha arremetido contra Athenea del Castillo después de que la futbolista del Real Madrid dejara claro que «nunca jugaría en el Barça, ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo». La internacional española aseguró que está en el mejor club del mundo y que su sueño es retirarse de blanco como madridista que es, lo cual ha provocado el ataque del ex futbolista a la jugadora a la que acusa de no tener «el nivel para jugar» en el Barça.

«Para mí estoy en el mejor club del mundo. Para mí es un sueño estar en el Real Madrid, soy del Real Madrid desde pequeña. Nunca jugaría en el Barça, ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo; porque mi sueño es jugar en el Real Madrid. Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid y estar toda mi carrera allí», señaló Athenea en una entrevista reciente.

Las palabras de la delantera del Real Madrid y la selección española se han hecho virales en las redes sociales, y han enamorado a la hinchada madridista y herido el orgullo de los azulgrana. Marc Crosas, canterano y ex jugador del Barcelona, arremetió contra Athenea porque todavía no sabe lo que es ganar ni marcarle al conjunto azulgrana en un Clásico: «Estamos todos de acuerdo. Tampoco tiene nivel para jugar ahí. Ha jugado 12 partidos con el Real Madrid contra el Barça: 12 derrotas, 0 victorias, 0 goles y 0 asistencias».

Cabe resaltar que Athenea del Castillo es una de las fijas en las convocatorias de la selección española de Montse Tomé y titular en los dos últimos enfrentamientos en la Liga de las Naciones, que acabaron con el título de campeonas de dicha competición y la histórica clasificación del combinado nacional femenino para los Juegos Olímpicos de París 2024. De hecho, la futbolista del Real Madrid fue clave con una asistencia a Mariona Caldentey en el segundo gol de la final.

Athenea habla del Clásico

Las declaraciones de la atacante cántabra han causado un gran impacto entre los seguidores del Real Madrid. Es cierto que hay una gran rivalidad entre ambos conjuntos, pero el Barcelona cuenta con un presupuesto muy superior al de las blancas y el resto de rivales en la Liga F. Athenea habló sobre el último Clásico y desveló lo que les dijo Toril tras la derrota: «Alberto nos dijo eso a nosotras. Me voy enfadada siempre que pierdo, porque no me gusta perder y menos contra el Barcelona, eso es una realidad. Queremos ganar al Barcelona, queremos estar cerca de ganar títulos y tenemos que seguir trabajando para ello».

«Representamos, bajo mi punto de vista, al mejor club del mundo; y el mejor club del mundo se merece ganar. Representamos un escudo que hay que llevar por todo el mundo y queremos ganar, pero al final llevamos muy pocos años de vida, solo cuatro. El resto de equipos cuando empezaron a ganar llevaba mucho más tiempo. Es cierto que nosotras queremos ganar y somos las primeras que trabajamos para llegar a ello. Estamos trabajando, el club va creciendo año tras año y ojalá estar cerca de ganar», añadió durante una entrevista a EFE.