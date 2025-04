Von der Leyen reconoce que los aranceles de Trump «son un duro golpe» y llama a la negociación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este jueves que los nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la mayoría de sus socios comerciales, y que afectan en un 20% al bloque europeo, suponen un «duro golpe para la economía mundial», en el marco de la guerra comercial abierta por la Administración de Donald Trump para aplicar su agenda proteccionista y ha llamado a la «negociación».

«El anuncio de Trump sobre aranceles universales para todo el mundo, incluida la UE, supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión», ha asegurado Von der Leyen durante una conferencia de prensa que ha realizado durante esta madrugada en Uzbekistán, donde se encuentra para participar en la primera cumbre bilateral entre la Unión Europea y la región de Asia Central.

De igual manera, la presidenta de la Comisión Europea ha pedido pasar de la «confrontación a la negociación», a la vez que ha hablado sobre las «inmensas consecuencias» de las medidas arancelarias que Trump ha aplicado. «La economía mundial sufrirá enormemente, la incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo(…) Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo, incluidos los países más vulnerables que están sujetos a algunos de los aranceles más altos», ha recalcado.

I would like to speak to my fellow Europeans ↓ pic.twitter.com/h00KZ1McsY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2025