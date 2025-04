Bruselas ha recalcado este lunes que movilizará los Veintisiete para hacer frente a la guerra comercial con Estados Unidos y ha asegurado que tiene «un plan sólido para hacerlo». «Europa tiene muchas cartas, y todos los instrumentos están sobre la mesa» alertó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los comentarios del bloque comunitario llegan en vísperas del anunciado diluvio de aranceles recíprocos que Trump lanzará este miércoles, dos de abril, a «todos los países» para conmemorar el «Día de la Liberación» estadounidense. El mandatario ha justificado su postura económica acusando a los socios económicos de EEUU de «estafar» y «tomar ventaja» del país.

«Europa no empezó la confrontación arancelaria» ha manifestado Ursula von der Leyen en una sesión plenaria en Bruselas. «Tenemos todo lo que necesitamos para proteger a nuestro pueblo europeo. Si es necesario, tenemos un plan sólido para tomar represalias y lo utilizaremos» ha subrayado. La máxima responsable del bloque comunitario ha alertado que el sector tecnológico europeo, así como los sectores farmacéuticos y de construcción son los siguientes sectores que están expuestos a aranceles del 25% de Washington.

Además, la Ejecutiva comunitaria ha expresado vehemente su oposición al uso de aranceles, y ha alertado que los aranceles sólo apuntalarán la inflación, haciendo eco a las alertas del Banco Central Europeo hace apenas unas semanas. «Cuando comenzó el sueño de una Europa unida, empezó con una idea sencilla: creemos un mercado único. Rompamos los aranceles y eliminemos las barreras. Viva Europa» concluyó la dirigente alemana. La Casa Blanca ha criticado con fuerza las barreras burocráticas de la Unión Europea, sobre todo el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE, que el dirigente estadounidense ha calificado de «injusta».

Europe did not start the tariff confrontation.

Tariffs are taxes, paid by the people.

But Europe has everything to protect our people and our prosperity.

We will always promote & defend our interests and values.

And we will always stand up for Europe. https://t.co/l4xeJOAScz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2025