La verdadera historia del anciano viral de la India: ni vive en una cueva ni tiene 188 años

El presunto rescate de un anciano que vivía en una cueva ubicada en Bangalore (India) se ha viralizado en las redes sociales este jueves. Uno de los factores que más ha impulsado este fenómeno ha sido que el hombre ha asegurado tener «188 años».

En la grabación, se muestra cómo un supuesto equipo médico ayuda a Siyaram Baba, que necesita un bastón para caminar, a salir de la cueva. Y es su edad lo que más ha desconcertado al público, ya que el hombre dice la siguiente frase al salir de la caverna: «Tengo 188 años y la muerte se ha olvidado de mí», una frase que ha resonado fuertemente y generado un sinfín de reacciones, ya que, hasta la fecha, no se tiene constancia de ninguna persona que haya tenido una vida tan longeva.

Sin embargo, esta historia está muy alejada de la realidad, dado que el anciano no fue rescatado de ninguna cueva ni tiene 188 años. En realidad tiene 110 años y es muy popular y querido en su comunidad, en la que se le considera un santo debido a su avanzada edad.

Además, en las redes sociales se pueden ver muchas fotografías y vídeos en los que Siyaram aparece orando a los dioses o bendiciendo a sus fieles. Incluso se le puede ver subiendo escaleras por su propio pie y en aparente buen estado de salud.

Aun con la confirmación por parte de medios locales hindúes sobre la identidad del hombre, el vídeo ha generado un gran debate en las redes sociales sobre el estado del anciano, controversia a la que se han sumado varios chistes.

Aunque, por otro lado, está la gente que ha comentado la verdad sobre el anciano.

The old man is a Hindu saint named «Siram Baba» who lives in Madhya Pradesh, India. It is said to be about 110 years old.

