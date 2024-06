Twitter modifica su normativa: ya no podrás ver los ‘me gusta’ de otros usuarios

La red social X, antes conocida como Twitter, ha advertido que esta semana modificará para siempre una de sus funciones más utilizadas: los me gusta.

Según ha explicado la propia red social en su cuenta de Twitter, «esta semana los me gusta se ocultarán para proteger la privacidad» de los usuarios. Es decir, los internautas no podrán consultar el contenido que le gusta a otros tuiteros, algo que hasta ahora sí se podía hacer.

A pesar de este cambio, los usuarios sí podrán ver si otro internauta ha pinchado el botón de me gusta en alguna de sus publicaciones y les saltará una notificación como hasta ahora.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.

– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).

– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.

– You will no longer see who…

— Engineering (@XEng) June 11, 2024