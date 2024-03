Elon Musk, demandado por 128 millones de dólares por cuatro ex directivos de Twitter

Elon Musk ha sido demandado este lunes en un tribunal federal de California por cuatro ex altos ejecutivos de Twitter, fundada por Jack Dorsey, entre ellos el ex consejero delegado Parag Agrawal, por más de 128 millones de dólares en concepto de indemnizaciones por cese. Además de Parag Agrawal, ejecutivo de la red social entre 2022 y 2023, se encuentran entre los demandantes el ex director financiero de Twitter Ned Segal, la ex directora jurídica Vijaya Gadde y el ex consejero general Sean Edgett. Impugnan el despido por negligencia grave, que alegó Musk, lo que abriría la puerta a obligar al sudafricano a pagarles la indemnización que quiere cada uno.

Los ejecutivos, que han dirigido la empresa durante el proceso de adquisición de Elon Musk de Twitter de 2022, han alegado negligencia grave y mala conducta intencionada por parte del sudafricano dentro de una estratagema para negarles sus compensaciones por cese. Agrawal solicita una indemnización de casi 57,4 millones de dólares. Segal exige 44,5 millones, Gadde 20 millones y Edgett 6,8 millones, según se puede leer en la demanda. Los cálculos realizados por los directivos se basan en el salario de un año, más lo que les correspondería en acciones valoradas al precio de adquisición de 54,20 dólares cada una y primas de seguro médico.

Esta demanda, presentada este lunes en un tribunal federal de California, como se ha indicado anteriormente, aumenta la disputa de más de un año entre los directivos de Twitter y el multimillonario.

«Esto forma parte del manual de cómo se comporta Musk: quedarse con el dinero que debe a otras personas y obligarlas a demandarle», se ha alegado por parte de los demandantes. «Incluso en la derrota, Musk puede imponer retrasos, molestias y gastos a otros menos capaces de permitírselo», han destacado en su demanda adelantada por The Wall Street Journal.

Ya el año pasado, Agrawal, Segal y Gadde demandaron el reembolso de los gastos legales relacionados con Twitter. Además, los directivos han afirmado que Musk les ha mentido al comunicarles las razones para su despido, incluida una relacionada con el pago de los denominados honorarios por cumplimiento de objetivos a los abogados que trabajaron en la adquisición de la red social en 2022. La empresa de Musk ya ha criticado en el pasado los honorarios de los bufetes de abogados después de que la anterior dirección de Twitter pagase 90 millones de dólares a la firma de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Otros motivos son, según la demanda, el supuesto despilfarro empresarial y la gestión de las primas de retención y los planes de indemnización de los empleados que entonces alegó el sudafricano, que desde que se hizo con Twitter en octubre de 2022 ha despedido a más de las dos terceras partes de una plantilla de 7.500 trabajadores. Los demandantes han destacado que esas razones son insostenibles. También han explicado que las decisiones en cuestión fueron aprobadas por el consejo de administración de Twitter en su momento.