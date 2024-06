Elon Musk amenaza con prohibir los iPhone en sus empresas si Apple integra OpenAI en su sistema operativo

Elon Musk ha asegurado este lunes en la red social X (anteriormente Twitter) que todos los Iphones estarán prohibidos en sus empresas si finalmente la inteligencia artificial OpenAI se integra a los dispositivos de Apple.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

Toda esta polémica viene de que la compañía fundada por Steve Jobs comenzará a implementar en sus dispositivos la llamada Apple Intelligence, que es un conjunto de funciones y servicios que aprovechan los últimos avances en inteligencia artificial, como los modelos largos de lenguaje, para facilitar acciones complejas como el control de aplicaciones, la organización de correos y fotografías o la generación de textos e imágenes.

La Inteligencia Artificial beneficiará sobre todo a Siri, el asistente virtual de la compañía, que será más capaz y podrá ofrecer respuestas en lenguaje natural. Además, a partir del año que viene también podrá controlar directamente las aplicaciones del teléfono, ahorrando que el usuario tenga que buscarlas por la pantalla.

Apple ha anunciado estas nuevas herramientas en le marco de la Worldwide Developers Conference (WWDC), un evento anual que celebra en su sede de Cupertino, en California, y en la que este año las novedades de producto han pasado a un segundo plano para dedicar más tiempo a las nuevas funciones que llegarán a los dispositivos de la empresa a partir de otoño.

Por su parte, el fundador de Tesla y SpaceX no sólo ha aprovechado para prohibir los dispositivos de Apple en sus empresas, sino que además se ha dedicado a hablar en las redes sociales de los problemas de seguridad y de protección de datos que supone que una Inteligencia Artificial se implemente en los teléfonos móviles.

«¡Es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, y que crea que, de alguna manera pueda ser capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad y privacidad!», precisó el dueño de Tesla.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024