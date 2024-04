El empresario tecnológico sudafricano, Elon Musk, ha empezado a restablecer gratuitamente el check azul de X (antes Twitter) que verifica a las cuentas más influyentes, una función que hasta la fecha había estado limitada a los suscriptores de pago. El problema es que para poder gozar de esta condecoración digital se deberá de cumplir con una seria de requisitos.

Tras adquirir X (antes Twitter), la función de las insignias azules quedó restringida a aquellos usuarios que pagaran una suscripción a la aplicación. En un anuncio realizado por Musk el pasado jueves, la empresa tecnológica anticipó que las cuentas con más de 2.500 seguidores verificados obtendrían funciones «Premium» de manera gratuita, mientras que aquellas con más de 5.000 verificados serían condecoradas con «Premium+» sin ningún coste adicional.

El cambio de políticas se produce casi un año y medio después de la adquisición de la empresa por parte de Musk. La primera medida implementada generó controversia al establecer un modelo de suscripción que eliminaba los criterios de fiabilidad e interés público para obtener la verificación azul, haciendo del pago el único requisito para obtenerla.

Esta decisión fue fuertemente criticada por los medios de comunicación y por aquellos usuarios que se opusieron al pago por el privilegio de la verificación azul en X (mayormente conocida como Twitter). Muchos consideraron estas políticas como una forma de capitalizar un sistema de reconocimiento que hasta entonces había sido gratuito.

Como resultado, varios usuarios prominentes, incluyendo celebridades como El Rubius, Jordi Wild, Halle Berry y LeBron James, rechazaron pagar por la verificación azul, argumentando que esta debería ser el resultado de un trabajo bien hecho. Expresaron sus críticas en la misma red social contra la resolución final.

Bye bye Blue! Ya no tengo Check Mark. El tío Elon me la quitó por no pagar y ahora el algoritmo hace más complicado que los tuiteros se enteren de lo que cuento. Oh, man. En cualquier caso, ha sido mi decisión personal el viajar en turista con la mayoría del personal. Ahí vamos.

— GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 20, 2023