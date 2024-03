Elon Musk muestra cómo juega al ajedrez con la mente el primer hombre con un chip ‘Neuralink’

Elon Musk ha compartido este miércoles, a través de las redes sociales, un vídeo de la primera persona con un chip Neuralink. El empresario ha querido mostrar al mundo el funcionamiento de este nuevo invento que permite interactuar con los ordenadores y dispositivos electrónicos con la mente.

El paciente que protagoniza el vídeo que la empresa ha difundido a través de su perfil de X (antes Twitter) es Noland Arbaugh. Él es un joven de 29 años originario de Estados Unidos que hace ocho años quedó tetrapléjico en un accidente de buceo. Le implantaron este chip el pasado 30 de enero y, en el vídeo, se puede ver cómo es capaz de utilizar un ordenador sin ayuda de otra persona.

En la grabación se muestra cómo Noland está jugando una partida de ajedrez en el ordenador sin ningún problema, ya que que mueve las piezas con la mente. «Diría que nos hemos encontrado con algunos problemas. No quiero que la gente piense que este es el final del viaje. Queda mucho trabajo por hacer, pero ya ha cambiado mi vida» declaraba el joven.

Este vídeo se ha viralizado en las redes sociales, donde los internautas han comentado lo siguiente: «¿Puede escribir palabras completas con la mente o tiene que ir letra por letra?» o «he visto demasiadas películas de ciencia ficción para saber que esto va a acabar muy mal para la humanidad». Neuralink fue fundada en 2017 como un proyecto centrado en la integración de tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano.

Neuralink, la compañía propiedad de Elon Musk, es una empresa que basa su investigación en la creación de dispositivos que sean capaces de ayudar y tratar a personas con discapacidades neurológicas. Mediante este dispositivo, implantado en el cerebro por una serie de cables y electrodos, los pacientes podrán comunicarse a través de sus pensamientos (en una especie de interfaz cerebro-ordenador).

Ahora este primer dispositivo ya ha sido implantado en el cerebro de un ser humano y probado, por lo que habrá que esperar para conocer más reacciones de Noland y cómo cambiará su vida a partir de ahora gracias a esta nueva tecnología.

Neuralink, ha creado este chip cerebral cuya función será la de «leer» la actividad del cerebro para poder «transmitir» órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales gravemente dañadas tras un infarto o una esclerosis lateral amiotrófica, que derivan en graves daños en la capacidad comunicativa.

Según indica el empresario en su cuenta de X, este dispositivo «permite controlar tu teléfono u ordenador, y a través de ellos casi cualquier dispositivo, con sólo pensar. Los usuarios iniciales serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades. Imagínese si Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un veloz mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo», explica el multimillonario.

Previamente, Musk comenzó las pruebas de chips neuronales en 2021. En dichos tests, se implantaron 2.000 electrodos en la corteza motora de un macaco, en una región que coordina el movimiento de la mano y el brazo, cuyos movimientos registraba y analizaba un algoritmo cuando usaba un joystick.

Asimismo, confirmó que el implante, el primer producto de la compañía, recibe el nombre de Telepathy y que habilita el control de un móvil o un ordenador con el pensamiento. «Los primeros usuarios serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades. Imagínense si Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un veloz mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo», apuntó Musk.

