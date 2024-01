Elon Musk confirma que el primer chip cerebral de Neuralink ya se ha implantado en un ser humano

La compañía propiedad del multimillonario Elon Musk, Neuralink, ha implantado el primer chip cerebral en un humano. Así lo ha anunciado el empresario en su cuenta en la red social X -antes conocido como Twitter-.

«El primer ser humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien», escribió Musk en X -red social de la que es propietario desde 2022- «los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales», añade la publicación.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Se trata del primer implante de Neuralink en un cerebro humano, una noticia que se produce nueve meses después de que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) diese su aprobación para que la empresa empezase a hacer estudios en humanos.

Hasta este momento, los implantes cerebrales siempre se han desarrollado en una misma dirección: desde el cerebro hacia el exterior, pero el proyecto de Neuralink aspira a poder trasladar la información también en la otra dirección, hacia el cerebro.

La empresa de Musk está desarrollando además dos tipos de implantes, uno para restaurar la visión «incluso en aquellos que nunca la han tenido» y otro para restablecer las funciones corporales básicas en personas con parálisis por daños en la médula espinal.

Neuralink, la compañía propiedad de Elon Musk, es una empresa que basa su investigación en la creación de dispositivos que sean capaces de ayudar y tratar a personas con discapacidades neurológicas.

Mediante este dispositivo, implantado en el cerebro por una serie de cables y electrodos, los pacientes podrán comunicarse a través de sus pensamientos -en una especie de interfaz cerebro-computadora-.

La finalidad de este dispositivo es poder ayudar a las personas que sufren este tipo de discapacidad -parálisis o lesiones cerebrales traumáticas- a comunicarse.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024