Un vídeo muestra cómo será vivir en Marte según SpaceX, la empresa de Elon Musk

La empresa de Elon Musk ha creado un vídeo en el que demuestra cómo será vivir en Marte según SpaceX. El empresario fundó su empresa de cohetes espaciales como un sueño que le empujaba hacía un futuro que veía en el horizonte. El hombre que tiene fama de visionario recrea a la perfección sus ideas a través de populares vídeos en los que se hacen realidad esos sueños que, de momento, son imposibles de materializar. Así es cómo será vivir en Marte dentro de unos años según la visión de Elon Musk.

La empresa de Elon Musk futurista

Elon Musk tiene como objetivo que la humanidad llegue a Marte. Algo que de momento no se ha producido. La carrera especial se cobró muchas muertes y miles de millones de dólares que no se han recuperado. Hoy en día la Estación Espacial es el lugar en el que se realizan algunos experimentos, pero se ha quedado estancada en el tiempo, esperando ser un punto de partida hacia el universo.

Se está intentando más de 50 años después y con la tecnología actual llegar a la Luna, algo que no está siendo posible. De la misma forma que uno de los objetivos es conquistar Marte, un planeta que ofrece grandes posibilidades según estos visionarios que han dado lugar con algunas novedades importantes.

Muchos son los que intentan ser los primeros en ofrecer un tipo de transporte seguro y eficiente para llegar haste este planeta. De momento Elon Musk ha conseguido despegar sus naves que han acabado explotando ante un fallo mecánico antes de salir al espacio. Se necesitan grandes cargueros para transportar a las personas fuera, pero también a todo lo que les hará falta para sobrevivir.

Si pensamos en cómo será una ciudad fuera del planeta, en primer lugar, debemos tener unas infraestructuras que sin los materiales adecuados es imposible de construir. Por lo que saldría de la Tierra todo este material y mano de otra para acabar haciendo realidad este sueño que de momento es inalcanzable.

Así es cómo se va a vivir en Marte según SpaceX

SpaceX muestra un vídeo de cómo sus cohetes tendrían que funcionar en teoría. Saliendo desde la Tierra con todas las garantías y emprendiendo un viaje hasta Marte de varios meses de duración. Hasta que se llegue a un planeta en el que ya hay unas infraestructuras y del que se podría ir y volver.

Para crear un flujo de circulación estable, el viaje debe ser seguro para todos. Tanto para los materiales como para las personas que los acompañan y que deben ser los que acaben dando lugar a la primera colonia de los humanos fuera de su planeta. Sería un sueño y un hito nunca visto.

Cada paso se debe dar con seguridad y cuando la humanidad esté preparada para hacerlo. De momento, la tecnología no es la adecuada y los problemas del planeta son otros. Tocará esperar un poco según vemos para ver esta primera ciudad que debería estar aislada de la hostilidad de este planeta.

La temperatura y la radiación serían mortales, de igual forma que no se puede vivir en un lugar en el que no hay oxígeno. Por lo que los humanos tendrían que permanecer siempre dentro de una ciudad o módulo o con complejos trajes espaciales para no morir en un territorio que les es hostil.

La Tierra parece que tiene los días contados, pero quizás también los tenga una exploración espacial que se ha convertido en un sueño de unos pocos como Elon Musk. Uno de los hombres más ricos del mundo que será el encargado, de momento, de traer el hombre a la Luna de nuevo, gracias a la tecnología de sus cohetes.

En unos meses, en 2025 si nada lo impide y con ya algunos atrasos que se han producido a causa de los incidentes que han ido haciendo cada vez menos segura esa vuelta a la luna que debe producirse antes que después. Estamos ante un tipo de viajes espaciales que parece que aún no son posibles.

Pero en el momento en el que se hagan realidad, Musk tiene capacidad para enviar estos más de mil cohetes que traerán la civilización fuera de nuestro planeta. Con los materiales y las personas que harán posible que la vida se extienda más allá de la Tierra con una serie de consecuencias que quizás desconocemos.

El mundo será un lugar diferente dentro de unos años, tendremos que adaptarnos a él o buscar una alternativa, escapando del cambio climático y de una contaminación que no se detiene. Necesitamos cuidar un planeta que parece que nos pide ayuda a gritos, aunque para algunos la prioridad es la de salir al exterior, quizás haciendo realidad el sueño de todo niño.