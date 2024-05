Éste es uno de los secretos de la longevidad según la mayoría de los expertos

El secreto de la longevidad puede estar en algo tan importante como la actitud frente a la vida, sumada al ejercicio y la alimentación. Hemos tenido el privilegio de ver la generación de los centenarios, en un siglo XX plagado de penurias y sin apenas sanidad, han llegado a vivir años y años sin enfermedad alguna.

España es uno de los países que hasta la fecha ha tenido una esperanza de vida más elevada, incluyendo varios supercentenarios. Está rozando el récord Guinness Branyas Morera con 117 años, entre otros españoles ya fallecidos como Antonio Alvarado que llegó a los 110 años. El secreto de la longevidad parece que está más cerca de lo que nos imaginamos.

Los expertos están de acuerdo

La generación de la Guerra Civil, la de las dos Guerras Mundiales, una sanidad inexistente y casi apenas recursos ha vivido más años que ninguna. Estamos en el siglo XXI mirando hacia un pasado libre de enfermedades. Hasta hace muy poco las personas que tenían determinadas enfermedades graves solían ser las de mayor edad, hoy en día, este mal no respeta ni a los más jóvenes.

Con todo a favor, parece que vamos hacía atrás en el tiempo. Esa quinta del biberón que llegó a los 100 años e incluso superó esta fecha, se convirtió en un ejemplo a seguir, sin apenas recursos. La mayoría no habían ido al médico más que al final de sus días y poseían una salud envidiable.

Eran los que tenían actividades físicas, los agricultores que trabajaron hasta que su cuerpo les dijo basta. Aquellos que seguían los ritmos y ciclos de la naturaleza, los que comían lo que producían e iban a los sitios en bicicleta o a pie, sin importar el tiempo.

Hoy en día todo ha cambiado mucho y pese a tener la tecnología de nuestro lado. Se sigue buscando qué es lo que hicieron estos hombres y mujeres para lograr llegar a los más de 100 años con todas las facultades o casi todas. Algunos problemas de movilidad, de vista o de oída, típicos de un cuerpo de esa edad, pero en esencia libre de las grandes enfermedades que azotan nuestros tiempos.

Una alimentación que parece más equilibrada, sin super alimentos o alimentos prohibidos y una capacidad enorme para trabajar. La buena comida, una sociedad menos sedentaria, pero también una actitud frente a la vida distinta.

Este es el secreto de la longevidad

La actitud frente a la vida es uno de los elementos que ayuda a vivir más años, no solo la comida o el ejercicio físico influyen, también la forma de pensar. Nuestros supercentarios estaban preparados para afrontar todo tipo de problemas y eran capaces de superarlos con creces.

Todos y cada uno de ellos, se enfrentaba a las dificultades con una sonrisa y era capaz de conseguir aquello que se propusiese. De la mejor forma posible y con la ayuda de una serie de elementos que son fundamentales. El bienestar emocional es casi tan importante como el físico.

Cuidar las emociones es fundamental. Rodearse de personas positivas y sobre todo de aquellos que han sido capaces de determinar qué es lo mejor de la vida y cómo ponerlo en práctica. Como si realmente estuviéramos preparados para afianzar una serie de elementos que son fundamentales.

Esa capacidad de desechar las emociones negativas y de practicar algo tan sencillo como la gratitud unos minutos al día. Dar gracias por lo que tenemos, unos elementos que ya son para estar agradecido. Un día más, una familia, unos recursos que pese a ser limitados, suponen tenerlo todo a nuestra disposición y más para conseguirlo.

La ciencia demuestra que las actividades grupales son esenciales para vivir más años. Esa partida de cartas o de dominó, esa quedada para ir a caminar o ese café por la tarde, son elementos que ayudan a vivir más. Justo lo contrario de lo que hacemos hoy en día, quizás nos relacionamos menos que antes con nuestro entorno.

Cuida tu cuerpo y mente con un ejercicio moderado diario. Puedes ir a caminar a la cafetería o a casa del amigo con el que juegas a cartas o vas a rememorar viejos tiempos. En esencia, es importante tejer buenas relaciones sociales, ya que son las que te llevarán hasta donde necesitas.

Vivir más años no solo requiere que prestes atención a tu cuerpo, sino que también estés muy presente con una mente enfocada en la felicidad y la gratitud. No debes dedicarte a cosas que quizás no acaben de darte lo que necesitas, sino más bien todo lo contrario. Ponle pasión y entrega a una vida que es un auténtico regalo en todos los sentidos. Una actitud que puede acabar siendo la que marque la diferencia