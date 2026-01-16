Trump pone a Tony Blair, Marco Rubio, su asesor Witkoff y su yerno Kushner en el ‘Gobierno’ de Gaza

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha designado este viernes al ex primer ministro británico Tony Blair, varios miembros del actual gabinete estadounidense y empresarios para formar parte de la junta fundadora que pondrá en marcha la Junta de Paz que se encargará de supervisar las próximas fases del alto el fuego en la Franja de Gaza. Una suerte de gobierno de transición para Gaza previsto en la segunda fase del plan de paz, recién inaugurado.

Bajo la presidencia de Trump, se ha formado una Junta Ejecutiva fundadora, compuesta por líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica, según la Administración Trump. Los miembros designados son:

el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

el enviado especial de los Estados Unidos al Medio Oriente, Steve Witkoff

el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner

el ex primer ministro británico, Tony Blair

el director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan

el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga

el viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Robert Gabriel

«La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo», reza un comunicado de la Casa Blanca.

Cada integrante asumirá la dirección de áreas clave como la consolidación institucional, las relaciones regionales, la reconstrucción y la atracción de inversiones.

Además, se cree el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), «n paso vital en la implementación de la Fase Dos de su Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos para una paz duradera, estabilidad, reconstrucción y prosperidad en la región.»

Ese Comité Nacional estará dirigido por el Dr. Ali Sha’ath, «un líder tecnocrático ampliamente respetado que supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza, sentando las bases para una gobernanza autosostenible a largo plazo».

Cada miembro del Comité Ejecutivo supervisará una cartera definida que es fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, incluyendo, entre otras cosas, la creación de capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital.

En apoyo de este modelo operativo, Trump ha designado a Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum como asesores principales de la Junta de Paz, encargados de liderar la estrategia y las operaciones diarias y traducir el mandato de la Junta y las prioridades diplomáticas en una ejecución disciplinada.

Nickolay Mladenov, miembro de la Junta Ejecutiva, será el Alto Representante para Gaza. En este cargo, actuará como enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el NCAG. Apoyará la supervisión de la Junta en todos los aspectos de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, garantizando al mismo tiempo la coordinación entre los pilares civil y de seguridad.

Para establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo», el mayor general Jasper Jeffers ha sido designado comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), donde liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y permitirá la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción.

En apoyo a la Oficina del Alto Representante y al NCAG, «se está estableciendo una Junta Ejecutiva de Gaza», asegura la nota. Esta Junta contribuirá a una gobernanza eficaz y a la prestación de servicios de primera clase que fomenten la paz, la estabilidad y la prosperidad de la población de Gaza. Los miembros designados son: