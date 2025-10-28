Tragedia en Kenia: 12 muertos al estrellarse una avioneta con turistas que se dirigía a Masái Mara

Tragedia en Masai Mara. Al menos doce personas han perdido la vida este martes tras estrellarse una avioneta que transportaba turistas hacia la reserva natural de Masái Mara, uno de los enclaves más visitados de Kenia. Las autoridades kenianas han confirmado el siniestro, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre las identidades o nacionalidades de las víctimas ni sobre las causas del accidente.

Según ha informado la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, el aparato cubría la ruta entre Diani y Kichwa Tembo cuando se estrelló a las 5:30 horas, hora local. «El aparato llevaba a doce personas a bordo. Las agencias gubernamentales están en el lugar para determinar las causas del accidente y su impacto», ha señalado el organismo.

La avioneta, que realizaba un trayecto habitual para los turistas que visitan la famosa reserva de Masai Mara, se precipitó a tierra en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El comisionado del condado de Kwale, Steven Orinde, ha confirmado que todas las víctimas mortales son turistas que se dirigían a Masai Mara. «Aún tenemos que establecer las nacionalidades, pero todos eran turistas extranjeros que iban a Mara», ha declarado Orinde al diario keniano The Standard.

Las autoridades trabajan contrarreloj para identificar a las víctimas y notificar a sus familias, mientras continúan las labores de investigación en el lugar del siniestro para esclarecer qué provocó la caída del aparato.

La reserva de Masái Mara es uno de los principales atractivos turísticos de Kenia y del continente africano, famosa por sus safaris y por albergar la gran migración anual de ñus. Miles de turistas de todo el mundo visitan cada año este parque nacional, utilizando frecuentemente pequeñas avionetas para desplazarse entre las diferentes zonas turísticas del país.