La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán está teniendo ya sus primeras consecuencias. La tensión entre China y los taiwaneses no para de crecer. Cazas chinos ya han sobrevolado la isla y el país liderado por Xi Jinping está haciendo maniobras militares con fuego real cerca de Taiwán.

Ante tal amenaza de China, Taiwán no se achanta. El Ministerio de Defensa taiwanés ha lanzado un vídeo donde muestra su poderío militar y hace una serie de advertencias. «No tememos amenazas ni desafío, y no estamos ansiosos por una pelea pero no vamos a rehuirla», reza uno de los rótulos del vídeo.

En él, aparecen todo tipo de maquinaria militar con un claro mensaje: «Cuidaremos de nuestra patria noche y día defendiendo firmemente nuestra soberanía. Tenemos la capacidad y la voluntad para defender nuestra preciada libertad y democracia y mantener la estabilidad de nuestra región».