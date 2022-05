Suecia anuncia que pedirá su «adhesión inmediata» en la OTAN siguiendo los pasos de Finlandia

Suecia ha anunciado que pedirá su «adhesión inmediata» en la OTAN siguiendo los pasos de Finlandia que este domingo ha solicitado formalmente su entrada en la Alianza el presidente finlandés, Sauli Niinisto, y la primera ministra del país, Sanna Marin.

El gobierno de Suecia respalda que su país se una a la OTAN, abandonando décadas de oposición tras la invasión rusa de Ucrania y creando una gran mayoría parlamentaria a favor de esta entrada en la Alianza Atlántica.

“El Gobierno en su reunión del 15 de mayo de 2022 decidió que el partido trabajará para que Suecia solicite la adhesión en la OTAN”, confirmaron fuentes de presidencia a través de un comunicado. Sin embargo, aún queda que la propia primera ministra sueca, Magdalena Andersson, traslade la correspondiente solicitud que, podrían estar preparando para la próxima semana.

«Hoy el Partido Socialdemócrata Sueco ha tomado la histórica decisión de decir sí a la candidatura a la alianza defensiva de la OTAN. La invasión rusa de Ucrania ha empeorado la situación de la seguridad para Suecia y para Europa en su conjunto», ha afirmado la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, en un mensaje publicado en redes sociales.

Sweden’s Foreign Minister Ann Linde stated at today’s press conference that her colleagues from the Baltic states told her at a recent NATO summit that Sweden’s NATO membership will significantly increase the security of the Baltic states. pic.twitter.com/8axSwIj6NZ

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2022