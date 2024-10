Los senadores demócratas que buscan renovar en la Cámara Alta huyen de Harris y evitan criticar a Trump

Los senadores demócratas de los estados del Muro Azul (Blue Wall) que buscan renovar en la Cámara Alta huyen de la vicepresidenta Kamala Harris y evitan criticar al ex presidente republicano Donald Trump. Son los representantes demócratas del Senado por el Pensilvania y Wisconsin y la congresista de Michigan, que se presenta a la Cámara Alta. Estos estados son tradicionales demócratas. Pero, Trump los ha convertido en estados indecisos (swing states). Estos legisladores, que se presentan también en las elecciones del 5 de noviembre, temen perder sus escaños si abrazan las posturas de Harris. Incluso, algunos han adoptado las medidas en políticas económicas y comercio de Trump. El 5 de noviembre no sólo se elige presidente de Estados Unidos, sino que también se renueva un tercio del Senado, la Cámara de Representantes al completo y se eligen 13 puestos de gobernador en 11 estados y dos territorios.

Necesitan algunos votantes de Trump para mantener sus escaños, de seis años, en la Cámara Alta. Son el senador Bob Casey Jr., de Pensilvania; la senadora Tammy Baldwin, de Wisconsin, y la congresista Elissa Slotkin, de Michigan, que se presenta a la Cámara Alta. El senador demócrata por Pensilvania Bob Casey incluso ha apoyado las políticas arancelarias de Trump. Su campaña lanzó un anuncio la semana pasada que lo describía como «independiente» y defiende el fracking y se ha mostrado en contra del NAFTA (el tratado de libre comercio con México y Canadá), contra el que están los votantes de los estados de Pensilvania, Michigan o Wisconsin. En Pensilvania, estado clave dentro de los fundamentales para ganas las elecciones, Trump va por delante en la media de las encuestas. Supera

En Wisconsin, la senadora demócrata Tammy Baldwin ha ignorado al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Mientras, ha hecho una referencia pasajera a Trump, en su única aparición en el debate del viernes. Baldwin ha recurrido al viejo manual demócrata de acusar a su oponente republicano de favorecer un plan de austeridad que recortaría la Seguridad Social y de poner en peligro la salud de las mujeres al oponerse al derecho al aborto.

En Michigan, la candidata demócrata al Senado, Elissa Slotkin, que actualmente cumple su tercer mandato como representante del estado en la Cámara de Representantes, ha pronunciado en diferentes ocasiones discursos propios de la plataforma del Partido Republicano, hablando de su casa en un «camino de tierra» por el que ningún vehículo eléctrico se atrevería a pasar. Slotkin ha advertido a los donantes en una videollamada a principios de este mes sobre que Harris puede perder contra Trump en Michigan, estado fundamental: «No me siento en mi mejor momento sobre dónde estamos con Kamala en un lugar como Michigan en este momento. La tenemos por debajo del agua en nuestras encuestas». Slotkin, que representa al moderado 7º Distrito del Congreso de Michigan, no ha mencionado apenas a Trump en su último debate con su oponente republicano, el ex representante de Michigan Mike Rogers.

Trump va por delante en las encuestas en los estados indecisos. Mientras, debido al sistema del Colegio Electoral, si se pueden tomar como guía los sondeos, ganaría las elecciones este martes. Donald Trump, como ocurrió en 2016, se alzaría con la victoria a ganar el voto electoral, pero perder el voto popular.