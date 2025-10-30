Rusia amenaza con responder si EEUU reactiva los ensayos nucleares

El Gobierno ruso ha lanzado este jueves una advertencia a Estados Unidos después de conocer que el Ejecutivo norteamericano quiere retomar las pruebas nucleares. «Me gustaría recordar las afirmaciones del presidente Putin en repetidas ocasiones. Si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia», ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Donald Trump ha confirmado que ha dado «instrucciones» al Pentágono para que inicie los preparativos de estos ensayos «debido a los programas de pruebas de otros países». Una decisión que rompe con décadas de contención nuclear y que sitúa al mundo al borde de una nueva carrera armamentística.

Sin embargo, el presidente estadounidense ha intentado suavizar el golpe afirmando ante la prensa a bordo del Air Force One que le gustaría «ver una desnuclearización». «Una desnuclearización sería algo estupendo», ha sostenido el mandatario.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso presentado en agosto, Estados Unidos podría estar en condiciones de llevar a cabo pruebas con armas nucleares en un plazo de entre 24 y 36 meses una vez emitida la orden presidencial.

Por su parte, Peskov ha sido tajante al negar que las recientes pruebas armamentísticas rusas constituyan ensayos nucleares. «Si se refieren a la prueba con el misil Burevestnik, no es una prueba nuclear, de ninguna manera. Todos los países desarrollan sistema de defensa, pero esto no es una prueba nuclear», ha subrayado.

Además, el portavoz del Kremlin ha confirmado que Washington no ha notificado formalmente a Moscú sobre su intención de retomar las pruebas nucleares, aunque ha reconocido que Estados Unidos «es un país soberano con derecho a adoptar decisiones soberanas».

A pesar de la escalada verbal y las demostraciones de fuerza, Peskov ha insistido en que el diálogo entre ambas potencias no ha llegado a un punto muerto. Las recientes pruebas del misil de crucero nuclear Burevestnik y del supertorpedo de propulsión nuclear Poseidón no significan, según el Kremlin, el fin de los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales. «No, no es así», ha zanjado el portavoz.