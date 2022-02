Los tanques rusos han invadido Ucrania, después de semanas de amenazas y de todos los intentos posibles por parte de la diplomacia internacional, Putin ha desplazado a sus tropas. Las órdenes son claras, con varios frentes abiertos en las principales ciudades, rusos y ucranianos se disputan el control del territorio, solo uno puede ganar esta guerra. Todo conflicto bélico requiere de un armamento que en este caso tiene unas características concretas al tratarse de material de la misma procedencia. Ambos ejércitos poseen tanques muy similares, herencia de su pasado soviético común en esta guerra de Rusia contra Ucrania se lucha con las mismas armas.

Los tanques rusos y los ucranianos son muy similares, ambos proceden de una herencia histórica. La Unión Soviética fue una potencia mundial de la que solo queda Rusia. Ucrania se independizó, pero dejó en su interior, una lengua, el ruso que comparte a día de hoy una gran parte de los territorios. El argumento de la lengua ha sido uno de los utilizados por Putin para iniciar la invasión, al considerar que la minoría rusa que aún quedaba en Ucrania estaba siendo amenazada.

Para diferenciar este armamento de la misma procedencia, la Z se escribe en color blanco en los tanques rusos, de esta manera no hay margen de error en un ataque que puede ser directo y rápido. Es la forma más visible de saber a simple vista se es un tanque amigo o enemigo. Según los expertos solo presente en algunos modelos más antiguos que podrían dar lugar a la confusión.

Good catch from @BVasylchenko. Most of the "Z" markings seen thus far have been inside a square, but this Ural truck with a Msta-B howitzer has one inside a triangle. Possibly indicating different task forces within a larger formation or echelon. This is in Valuyki. https://t.co/cDAO4lEY7D pic.twitter.com/rJxxRul7GY

— Rob Lee (@RALee85) February 22, 2022