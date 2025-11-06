Crece la tensión entre Donald Trump y Vladímir Putin: el mandatario ruso ha amenazado con probar armas de destrucción masiva si Estados Unidos vuelve a ensayar con misiles nucleares. El kremlin está preparado para dar este paso, tal y como afirma, después de que el Pentágono -sede del Departamento de Defensa de EEUU- ordenara el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desarmado. Éste recorrió 6.760 kilómetros desde California hasta las Islas Marshall.

Tras 30 años paralizados, Trump mandó retomar hace unos días los ensayos de armas nucleares en respuesta a la prueba del Kremlin de nuevos misiles y drones submarinos con una capacidad de alcance de decenas de miles de kilómetros.

El Consejo de Seguridad ruso ha dicho no entender a qué se refiere Trump cuando habla de retomar esos ensayos «en igualdad de condiciones» con «los programas de pruebas nucleares llevados a cabo por otros países», y ha avisado al presidente de EEUU de que las fuerzas de Defensa rusas están preparadas para detonar una cabeza nuclear.

«Es recomendable comenzar de inmediato los preparativos para las pruebas nucleares a gran escala. La disponibilidad de Nóvaya Zemlya permite su rápida realización», ha indicado el ministro de Defensa Andréi Belousov, en alusión al archipiélago conocido por ser uno de los principales lugares de pruebas en época de la URSS, en el círculo polar ártico.

«Si Estados Unidos u otros participantes del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) realizan estos test, Rusia también deberá tomar las medidas apropiadas», ha declarado Putin ante el Consejo de Seguridad, donde ha asegurado también que «Rusia siempre ha cumplido estrictamente sus obligaciones con el tratado» y que no tiene planeado incumplirlas. Sin embargo, apuntilló, si otro país lo incumple, dará el tratado por nulo.

El misil balístico internacional (ICBM) lanzado por EEUU este miércoles, el LGM-30G Minuteman III, forma parte de la prueba operativa GT-254. El proyectil se lanzó desarmado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg (California) e impactó en el atolón Kwajalein, en las Islas Marshall (Pacífico), tras recorrer 6.760 kilómetros.

Rusia y EEUU se comprometieron a poner fin a todas las pruebas nucleares en 1996, aunque el parlamento del país norteamericano nunca llegó a ratificar el tratado firmado y, en 2023, Putin revocó su aprobación.