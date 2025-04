Polémica en el cónclave: el Vaticano permite que un cardenal de Kenia de 81 años cambie su edad para votar

Segunda polémica del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco: el cardenal John Njue, de Nairobi (Kenia), se ha quitado años para poder participar en la reunión cum clave (bajo llave), en la que los participantes tienen derecho a voto y, además, son papables. El arzobispo emérito de Nairobi tenía 81 años -cuando la edad límite para el cónclave es de 80-, pero ahora figura en los documentos como un hombre de 79 años.

Los registros romanos fechaban el nacimiento de John Njue el 31 de diciembre de 1944. Tal y como explicó el órgano de los obispos italianos, Avvenire, la practica habitual es que, al no conocer la fecha exacta del nacimiento -en el caso del cardenal keniata contaban únicamente con el dato del año-, se suele registrar con el último día del último mes.

Sin embargo, la actualización del Anuario Pontificio dejó una sorpresa: el dato se modificó en abril de 2024, por lo que el nombre de John Njue está incluido entre el de los 133 cardenales del cónclave -tras caerse dos de la lista- del que saldrá el sucesor de Francisco, ninguno de ellos mayor de 80 años. Desde entonces, se supone que el keniata nació el 1 de enero de 1946. John Njue rejuveneció dos años.

No es la primera vez que ocurre algo así, aunque en el caso de Henryk Gulbinowicz, éste no se benefició de la modificación. El cardenal polaco no pudo participar en el cónclave que eligió a Benedicto XVI porque nació en 1923 y no en 1928, como decía el falso registro. Gulbinowicz explicó que ésta fue la forma en la que sus padres evitaron que fuera reclutado en la guerra.

Por otro lado, el cardenal de Kenia ya fue protagonista en los medios de comunicación en 2013, cuando intentó contrarrestar la campaña de grupos católicos proaborto que promovían el uso del preservativo (Catholics for a Free Choice). Se encargaron de poner carteles en las calles que decían «los buenos católicos usan condones».

«Catholics for a Free Choice no son católicos en el sentido de pertenecer a la Iglesia: Una, Santa, Católica y Apostólica. Queremos que esos anuncios se retiren (…) Ridiculizan deliberadamente las enseñanzas católicas sobre el comportamiento sexual responsable», dijo entonces el purpurado.

La polémica del cardenal keniata es la segunda en relación al cónclave de este 2025, después de la presión ejercida por el italiano Angelo Becciu para participar en la reunión de la Capilla Sixtina, a pesar de haber sido condenado a 5 años y 6 meses de prisión por irregularidades financieras. Además, el Papa Francisco le retiró sus privilegios cardenalicios.